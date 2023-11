20 Jahre Lange Nacht der Bücher. Die Veranstaltung beginnt am Freitagabend und hat mehr zu bieten denn je. Kulturfreunde können nicht nur der Literatur in vielen Variationen lauschen. Auf die Ohren gibt es auch Musik, und das Auge kommt beim Tanztheater ebenfalls auf seine Kosten: mit einem kleineren Zuschauerkreis in der Kunstakademie (17 Uhr), aber auch beim zweiten Auftritt der Tanzkompanie Koevo im Kursaal (19.30 Uhr).

Zum Auftakt am Freitag erwartet die Besucher um 18 Uhr eine erste musikalische Uraufführung in der Städtischen Galerie Fauler Pelz, um 19 Uhr folgen im Museumssaal Anekdoten und Geschichten, die von historischen Bildern begleitet sind, mit Alexander Lauterwasser, der dies als „ungeschriebene Chronik Überlingens“ betitelt hat. Die Vorstellung der Chronik zum Stadtjubiläum ziert schließlich am Sonntag um 11.30 Uhr im Kursaal den Schluss der Bücherrallye.

Die nimmt am Samstag mit zwei Dutzend Veranstaltungen richtig Fahrt auf. Nach einer Führung durch die Ausstellung „Überlinger Köpfe“ (11 Uhr) und einer musikalischen Einstimmung mit Salonmusik von Thomas Blaser folgen unter anderem Angebote für Kinder im Gallerturm (14.15 Uhr) und Jugendliche in der Stadtbücherei (16.30 Uhr). Die Uraufführung eines Überlingen-Songs können Besucher ab 16 Uhr im Kursaal miterleben.

Das Leseprogramm kommt an Texten von Martin Walser und Bruno Epple nicht vorbei (18 Uhr, Rathauscafé), zuvor stehen Hermann Hoch und der Überlinger Stadtgarten im Blickpunkt (17 Uhr, Museumssaal). Lyrikfreunde werden im evangelischen Pfarrhaus in der Grabenstraße mit Rilke bedient (18.30 Uhr). Wer‘s kulinarisch mag, ist zur gleichen Zeit bei Spitzenkoch Hubert Neidhardt und Autor Erich Schütz in der Buchhandlung Osiander richtig. Auch an vielen anderen Orten wird an diesem Tag gelesen und gelauscht. Das komplette Programm steht auf der Homepage der Überlingen Marketing und Tourismus (ÜMT) und kann als Faltblatt heruntergeladen werden.