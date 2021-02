von Sabine Busse

Mehr Spielfläche und weniger Unterhaltsaufwand – so lässt sich die Motivation für den Ausbau der Beachvolleyball-Anlage im Ostbad von Überlingen zusammenfassen. Der Turnverein Überlingen, Sektion Beachvolleyball, plädierte schon länger für eine Erweiterung des zwei Spielfelder umfassenden Areals. Im Juli 2020 sprach sich der zuständige Gemeinderatsausschuss für die Maßnahme aus, weil sich der Trendsport wachsender Beliebtheit erfreue und der Sand der alten Anlage häufig aufgefüllt werden müsse. Das lag vor allem an den baulichen Gegebenheiten.

Nach dem Starkregen brachten starke Schneefälle und tiefe Temperaturen Verzögerungen. Als Zwischenlager für den Sand diente kurzzeitig der Parkplatz bei der Kellerwerft. | Bild: Sabine Busse

Die von der städtischen Abteilung Grünflächen ausgearbeitete Planung sieht drei Felder vor. Um den Betrieb des Strandbads nicht zu stören, musste der Ausbau im Winter erfolgen, mit mehrmaligen Unterbrechungen aufgrund der Witterung. Da das Material auf dem Parkplatz bei der Kellerwerft zwischengelagert und mit Baumaschinen zum Strandbad transportiert wurde, war zeitweise aus Sicherheitsgründen eine Umleitung des Bodenseeradwegs nötig.

Das Projekt in Zahlen Für den Bau der neuen Beachvolleyballanlage wurden 200 Tonnen Boden ausgehoben und neu modelliert. Bei den 350 Tonnen Sand handelt es sich um einen gerundeten Quarzsand mit einer Körnung von 0,2-1,6 Millimeter. Der Spezialsand enthält keine Null- beziehungsweise Feinanteile und bleibt damit langfristig locker. Die Kosten für den Bau belaufen sich auf 30 000 Euro. Davon wurden 13 310 Euro gespendet. Bei einer Crowdfunding-Aktion kamen allein über 4000 Euro von 68 Spendern zusammen.

Für die Erdarbeiten kamen Baumaschinen in kleinem Format zum Einsatz. | Bild: Sabine Busse

Weitere Herausforderungen waren die Vorbereitung des Geländes, das von großen Pappeln auf der einen und dem Gebäude der Surfschule auf der anderen Seite umgeben ist, sowie die Topografie. „Die Geländeneigung musste mit dem anfallenden Aushub aus- und angeglichen werden“, schreibt die Pressestelle auf Anfrage des SÜDKURIER.

Überlingen Im Einsatz für 3000 Badegäste: Ein Tag mit den Rettungsschwimmern im Überlinger Ostbad Das könnte Sie auch interessieren

Wurzelsperren aus Bentonit sollen Verletzungsrisiko für Sportler mindern

Dazu galt es, die nahe an der Oberfläche wachsenden Wurzelausläufer der Hybridpappeln zu sichern, die zudem ein Verletzungsrisiko für die Sportler gewesen wären. „Man entschied sich daher für eine Wurzelsperre aus Bentonit, einem tonartigen Material, welches ausreichend mit Quarzsand überdeckt wurde und künftig die meisten Wurzeln in das Erdreich ablenken soll“, schreibt die Pressestelle weiter.

Rasensaat und Trenn-Netze fehlen noch

Mittlerweile bedecken 350 Tonnen gerundeter Quarzsand die Fläche. Die Körnung sorgt dafür, dass der Sand lange locker bleibt. „Die Baumaßnahmen sind nun weitgehend abgeschlossen. Sobald sich der modellierte Boden gesetzt hat und abgetrocknet ist, wird der Rasen angesät und ein Trenn-Netz installiert. Hierfür müssen neue Beachvolleyballpfosten gesetzt werden“, teilt die Stadt mit.

Pritschen mit Aussicht: Wenn sich der Boden gesetzt hat wird der Rasen angesät. Dann fehlen nur noch die Pfosten und das Trenn-Netz. | Bild: Sabine Busse

Zeitler lobt Ausbau als „tolles Gemeinschaftsprojekt“

Die Kosten des Ausbaus der Beachvolleyball-Anlage belaufen sich auf 30 000 Euro, wie Oberbürgermeister Jan Zeitler in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete. Das zu den freiwilligen Leistungen zählende Projekt war unter der Voraussetzung in den Haushalt aufgenommen worden, dass sich wie angekündigt die Initiatoren an den Kosten beteiligen. Insgesamt kamen Spenden von 13 310 Euro zusammen. Den größten Teil davon, über 4000 Euro, brachte eine Crowdfunding-Aktion ein. Den Rest überwiesen der Pächter des Strandbads, der Turnverein, die Surfschule sowie der Verein zur Förderung des Beachvolleyballs. Beeindruckt von der hohen Summe, lobte Zeitler den Ausbau als „tolles Gemeinschaftsprojekt“.