Salem-Neufrach – Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause heißt es am Wochenende: Endlich wieder „Prinz-Max-Fescht“. Denn im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus soll es drei Tage lang, vom Samstag, 11. Juni, bis Montag, 13. Juni, hoch hergehen. „Wir freuen uns und können es kaum erwarten, das beliebte Fest wieder ausrichten zu können“, unterstreichen die Organisatoren des Musikvereins Neufrach. Das Prinz-Max-Fescht hat sich seit seiner Premiere 2010 zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Salem gemausert; das bisher letzte Fest im Juni 2019 fand im Zusammenhang mit der offiziellen Inbetriebnahme der umgestalteten Ortsdurchfahrt statt.

Der erste Festtag steht unter dem Motto „Blasmusikgaudi“. Sowohl der Musikverein „Harmonie“ Lippertsreute und die Formation „Karo Blech“ wollen dem Publikum kräftig einheizen. Das rund 50-köpfige Orchester aus Lippertsreute wird seine Zuhörer neben traditioneller Blasmusik auch mit modernen Arrangements und Sologesang verwöhnen. Mit Flügelhorn, Trompete, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Horn, Tuba und einem Schlagzeuger haben sich „Karo Blech“ aus Heiligenberg eigentlich der böhmischen Blasmusik verschrieben. Doch Titel aus Rock und Pop – eigens für die Blechbläser arrangiert – finden sich ebenfalls im Repertoire. Die Gäste dürfen sich währenddessen auf Original Neufracher Hähnchen vom Holzkohlegrill und Frühlingsrollen freuen. Außerdem darf jeder bei einem Wettbewerb zeigen, wie lange er einen gefüllten Bierkrug stemmen kann. Die ersten drei sowohl bei Damen und Herren erwartet attraktive Preise.

Nach dem Festgottesdienst mit Dekan Peter Nicola am Sonntag um 10.30 Uhr steht ein zünftiger Frühschoppen mit dem Musikverein Ostrach auf dem Programm. Die Küchenmeister offerieren dazu Zanderfilet, Grillteller sowie Salatteller mit Putenstreifen, am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen. Die jüngsten Gäste des Festes dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen.

Wenn sich der erste Arbeitstag der neuen Woche zum Ende neigt, kann nochmals gefestet werden. Für die musikalische Unterhaltung beim Feierabendhock am Montag sorgt die Jugendkapelle Salem und der gastgebende Musikverein Neufrach. Beliebt sind an diesem Abend Rettich mit Brot, Saurer Käs mit Holzofen-Bauernbrot und Wurstsalat. Dass die Gastgeber an diesem Abend zu ihren Instrumenten greifen können, ist den Partnern und Angehörigen der Musikerinnen und Musiker sowie passiven Mitgliedern zu verdanken, die die Bewirtung übernehmen.