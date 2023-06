Salem-Neufrach – Drei Tage lang, Samstag bis Montag, 17. bis 19. Juni, wird es im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus wieder hoch hergehen: Denn dann steht das beliebte „Prinz-Max-Fescht“ des Musikvereins Neufrach auf dem Programm. Es hat sich seit seiner Premiere 2010 zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde Salem gemausert; das Fest im Juni 2019 fand im Zusammenhang mit der offiziellen Inbetriebnahme der umgestalteten Ortsdurchfahrt statt. Beim vorjährigen Fest, dem ersten nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause, herrschte ein Riesenandrang, sodass die Veranstalter alle drei Tage ihre liebe Müh und Not hatten, die Gäste mit Speis und Trank zufrieden zu stellen.

Der erste Festtag, der unter dem Motto Blasmusikgaudi steht, startet um 19 Uhr mit dem Musikverein Bermatingen. Es handelt sich um eine Mittelstufenkapelle mit derzeit rund 50 Musikanten, deren musikalische Heimat die traditionelle und die moderne Unterhaltungsmusik ist, bereichert durch den Gesang des „Familien-Trios“ mit Vater Stefan und den beiden Töchtern Anna und Nadine. Doch auch die konzertante Blasmusik kommt nicht zu kurz. Mit eigener breitgefächerter Jugendausbildung, einer engagierten Vereinsleitung und dem Dirigenten Lukas Landolt, der aus den eigenen Musikantenreihen stammt, steht der Verein mit beiden Füßen fest auf dem Boden, wie es auf der Homepage des Vereins heißt. Die Gäste dürfen sich währenddessen auf Original Neufracher Hähnchen vom Holzkohlegrill und Frühlingsrollen freuen.

Gegen 21.30 Uhr steht ein origineller Prorammpunkt an: War es im Vorjahr das Bierkrugstemmen, so gibt es dieses Mal ein Seppelhut-Werfen, bei dem Zielgenauigkeit und Treffsicherheit gefragt sind. „Da gibt es hoffentlich viele Freiwillige“, blickt Marina Maier, gleichberechtigte Vorsitzende gemeinsam mit Florian Straßer und Niklas Straub, voraus. Sobald diese Gaudi vorbei ist, möchte die Tanzband Harmonie Lippertsreute für viel Stimmung sorgen. Das Tanzorchester bietet abwechslungsreiche Musik im typischen Big-Band-Sound: Die Bandleader James Last, Günter Noris, Max Greger oder Glen Miller sind ihre musikalischen Vorbilder.

Gottesdienst und Frühschoppen

Anderntags geht es mit einem um 10.30 Uhr beginnenden Festgottesdienst mit Dekan Peter Nicola weiter, den eine Abordnung des Musikvereins Neufrach umrahmt. Zum anschließenden Frühschoppen spielt der Musikverein Deggenhausen-Nellwangen auf. 1886 gegründet, ist er der älteste der drei Musikvereine im Deggenhausertal. Der Verein besteht aus rund 45 aktiven Musikern im Alter zwischen 16 und 60 Jahren.

Die Neufracher Küchenmeister offerieren zum Frühschoppenkonzert Zanderfilet, Grillteller sowie Salatteller mit Putenstreifen, am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen. Die jüngsten Gäste des Festes dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen.

Wenn sich der erste Arbeitstag der neuen Woche zum Ende neigt, kann nochmals gefestet werden. Beliebt sind an diesem Montagsbend Rettich mit Brot, Saurer Käs mit Holzofen-Bauernbrot und Wurstsalat. Für die musikalische Unterhaltung beim gemütlichen Feierabendhock sorgt zunächst die Jugendkapelle Salem unter dem Dirigat von Matthias Walser. Das Jugendblasorchester der Musikschule Salem setzt sich aus zwölf- bis über 18-jährigen Jungen und Mädchen der vier Musikvereine Beuren, Weildorf, Neufrach und Mimmenhausen sowie der Musikschule zusammen.

Dank an die Helfer

Später greifen die Mitglieder des Musikvereins Neufrach selbst zu ihren Instrumenten. Dass die Gastgeber an diesem Abend überhaupt zeigen können, zu was sie musikalisch in der Lage sind, ist den Partnern, Angehörigen und Freunden der Musikerinnen und Musiker sowie Ehrenmitgliedern und passiven Mitgliedern zu verdanken, die die Bewirtung übernehmen.

„Nur so können wir am Montagabend auch wirklich spielen und ein bisschen Spaß auf der Bühne haben“, dankt Marina Maier schon jetzt im Voraus allen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Sie hofft gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen darauf, dass das Fest an den großen Erfolg im Vorjahr anknüpfen möge.

Das Programm

Samstag, 17. Juni

19 Uhr: Blasmusikgaudi mit dem Musikverein Bermatingen und der Tanzband Harmonie Lippertsreute, dazwischen Wettbewerb Seppelhut-Werfen

Sonntag, 18. Juni

10.30 Uhr: Festgottesdienst: anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Deggenhausen-Lellwangen

Montag, 19. Juni

18 Uhr: Feierabendhock mit der Jugendkapelle Salem und dem Musikverein Neufrach

Samstag Hähnchen vom Holzkohlegrill und Frühlingsrollen, Sonntag Zanderfilet, Grillteller und Salatteller mit Putenstreifen; Montag Rettich mit Brot, Saurer Käs und Wurstsalat