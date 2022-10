Überlingen vor 4 Stunden

Unternehmen bestätigt Gerüchte um den Post-Standort in der Innenstadt

Monatelang schon gibt es Ärger um die Post, die am historischen Standort in der Mühlenstraße unzuverlässig öffnet. Tatsächlich ist nun eine dauerhafte Schließung geplant. Was denkt sich die Deutsche Post dabei?