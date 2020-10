Eine 89-jährigen Frau hielt das Polizeiauto in der Rengoldshauser Straße an und teilte mit, dass sie beim Spazierengehen den Zimmerschlüssel ihrer Unterkunft in einem nahegelegenen Pflegeheim verloren habe. Nachdem die Beamten die Frau in das Pflegeheim begleiteten, machten sie sich entlang des beschriebenen Spazierweges auf die Suche. Sie fanden den Schlüssel auf einer Parkbank und händigten sie der alten Dame aus. Sie war laut Polizeibericht „überglücklich“.