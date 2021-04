Überlingen vor 5 Stunden

Polizei sucht nach Streit zwischen vier Männern an der Seepromenade Zeugen

Ein Passant wollte am Samstag zwei Männern zu Hilfe eilen, die am Ufer in Überlingen lautstark mit zwei jüngeren Männern stritten. Laut Polizei forderten die Jungen einen Rucksack ein und schubsten einen der Männer. Den Zeugen schickten alle Beteiligten jedoch wieder weg.