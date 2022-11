Überlingen vor 48 Minuten

Polizei sucht nach entlaufenem Stachelschwein

Es wurde in Überlingen, Bambergen und Owingen gesichtet – doch die Suche nach einem entlaufenen Stachelschwein dauert an. Da werden Erinnerungen an einen heldenhaften Einsatz von Tuner Ostrozny werden wach. Mit Video!