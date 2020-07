Am frühen Donnerstagmorgen kam es im Bereich des Landungsplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und der Polizei. Zunächst wurde dem Polizeirevier eine Lärmbelästigung in diesem Bereich gemeldet. Der 20-Jährige war in Begleitung eines weiteren jungen Mannes.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann reagierte laut Polizei „hochaggressiv“ auf die Ansprache der Beamten. Nachdem er die Angabe seiner Personalien verweigerte, habe er sich gegen die Durchsuchung nach Ausweispapieren gewehrt und sei deshalb „mit großer Kraftaufwendung zu Boden gebracht worden“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Der 20-jährige habe sich bei dieser Aktion leicht verletzt. Nach Behandlung und Blutentnahme im Krankenhaus kam er in die Zelle auf dem Polizeirevier.