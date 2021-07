Körperverletzung, Widerstand, Beleidigung: Mit mehreren Anzeigen muss ein 30-jähriger Mann rechnen, der am Montag kurz nach Mitternacht erst in einer Gaststätte, dann gegenüber Polizeibeamten negativ auffiel. Wie die Polizei berichtet, waren der Mann und sein bislang noch unbekannter Begleiter mit mehreren Besuchern der Gaststätte in Streit geraten. Nachdem einer der beiden Tatverdächtigen einem Gast mehrfach auf den Kopf geschlagen hatte, flüchteten beide.

Erhebliche Gegenwehr gegen Festnahme

Die alarmierten Polizeibeamten fanden den 30-Jährigen, zu dem die angegebene Personenbeschreibung passte, im Rahmen der Fahndung im Bereich der Wiestorstraße. Der offensichtlich Betrunkene versuchte, vor der Polizei zu flüchten, wurde jedoch unter erheblicher Gegenwehr von den Beamten vorläufig festgenommen.

Überlingen

Da der 30-Jährige während der Festnahme mit beleidigenden Äußerungen um sich warf, kommt auf ihn neben einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu. Die Ermittlungen zu seinem bislang unbekannten Begleiter laufen noch.