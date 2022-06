Ein 24-jähriger Mann hat am Sonntagmittag in Überlingen mehrere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten gezwungen und Gläser auf die Straße geworfen. Außerdem trat er mehrfach unvermittelt auf die Straße und brachte sich in Gefahr.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als er gegen 14.30 Uhr in der Christophstraße auffiel. Die Polizeibeamten, die gerufen worden waren, nahmen den uneinsichtigen und tobenden Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine Fachklinik. Die Polizei Überlingen bittet nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch den Mann gefährdet oder zum Anhalten genötigt wurden, sich unter Telefon 07551/804-0 zu melden.