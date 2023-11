Überlingen – Diplomatie sei, „zu verstehen, wie andere Menschen uns sehen“. So lautet die knappe Definition, die die Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrer der Schule Schloss Salem von Rüdiger von Fritsch hören. Der deutsche Ex-Botschafter ist beim „Spetzgarter Abendbrot“ zu Gast im Speisesaal des Schlosses Spetzgart in Überlingen-Hödingen. Er schildert seinen Werdegang und teilt seine Meinungen zu den aktuellen politischen Ereignissen.

Diplomatie vorerst gescheitert

Die Aufgabe der Diplomatie sei es, Frieden zu bewahren, erklärte Fritsch. Das sei angesichts der aktuellen Konflikte und Kriege vorerst gescheitert. „Der Westen und Russland haben sich sehr unterschiedlich gesehen“, schildert der ehemalige Diplomat und erläutert damit seinen Standpunkt zum Ursprung des Ukraine-Krieges. Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei es, das „Herzland des Russischen Reiches wieder zusammenzuführen“. Russland als Staat bezeichnet von Fritsch als Diktatur. Auch Geld steuere die Entscheidungen Putins. Von Fritsch erzählt, dass Probleme in Russland nicht gelöst, sondern weggekauft werden. Die Devise sei es, jetzt zu sagen: „Lieber Wladimir, wir gehen dir ans Portemonnaie.“

„Der Ukraine-Krieg hängt mit dem Nahost-Konflikt zusammen“, sagt von Fritsch. Israel hätte trotz Solidaritätsgefühls zur Ukraine keine klare Stellung zum dort herrschenden Krieg genommen. „Israel brauchte eine gute Beziehung zu Russland“, erklärt er. Dieses Interesse Israels erklärt er damit, dass Russland gute Beziehungen zum Iran habe. Diese Rechnung sei nicht aufgegangen. „Ich halt den Krieg im Nahen Osten für gefährlicher“, sagt Rüdiger von Fritsch. Der Ukraine-Krieg sei berechenbar gewesen, die Attacke der Hamas auf Israel aber „irrational“.

Der 16-jährige Titus Colsman engagiert sich im Politikamt der Schule und moderierte das „Spetzgarter Abendbrot“ mit seiner Mitschülerin Meltem Cicek. Das Politikamt treffe sich regelmäßig, um über aktuelle politische Themen zu diskutieren und um Veranstaltungen zur politischen Teilhabe an der Schule Schloss Salem mit zu organisieren. „Es wird natürlich ein Stück weit auch erwartet, dass man im Sinne der Bildung, in Kenntnis von den aktuellen Ereignissen ist“, erklärt der Schüler. Daher spiele Politik an der Schule Schloss Salem eine große Rolle.

Doch nicht nur das „Spetzgarter Abendbrot“ bietet den Schülern die Möglichkeit, Politik zu verstehen und zu erleben. Adrian Evers ist 17 Jahre alt und kommt aus New York. Die Schülermitverwaltung und das Parlament seien laut ihm besondere politische Teilhabemöglichkeiten an der Schule. Das Parlament sei ein Gremium, das zu zwei Dritteln aus Schülern der Oberstufe und zu einem Drittel aus Lehrern bestehe, das schulische Entscheidungen treffe und über diese diskutiere. Das Parlament habe zudem neun Mitglieder, die in verschiedenen Aspekten der Schulgemeinschaft eine entscheidende Rolle spielten.

Diskutieren wie in der UN

Evers selbst ist im vergangenen Jahr Schülersprecher gewesen. Das sei die höchste Position, die ein Schüler erreichen kann. Als Schülersprecher sei man nicht nur Repräsentant der Schüler, sondern auch der Lehrer. An der Schule Schloss Salem gebe es aber auch die Möglichkeit, sich in Arbeitsgemeinschaften, wie den Model United Nations (MUN) oder dem International Court of Justice (ICJ) zu engagieren. In der MUN können Schüler über politische Sachverhalte im Stile der Vereinten Nationen (UN) diskutieren, im ICJ werde hingegen der International Gerichtshof, der auch ein Organ der UN ist, simuliert. Die Internationalität der Schule sei für den US-amerikanischen Schüler ein Vorteil. Man lerne, verschiedene Meinungen besser zu erfassen.