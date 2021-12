von Maike Stork

Fünf Weltmeistertitel, 18 gewonnene Kämpfe, sieben Mal davon durch K. o.: „la Locita“, was angelehnt an ihren Kampfstil „kleine Verrückte“ bedeutet, hat eine eindrucksvolle Karriere hinter sich. Doch inzwischen sind mehr als zwei Jahre vergangen, seit die Kick- und Thaiboxerin Kristin Schwer aus Überlingen das letzte Mal im Ring stand. Unter anderem war es eine ernste Verletzung, die sie zu dieser langen Pause zwang.

Die 16-jährige Kristin Schwer stieg seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in den Ring. Derzeit bereitet sie sich auf ihren Realschulabschluss vor. | Bild: Maike Stork

Schon mit sieben Jahren kam sie zum Kampfsport

Als bekennender Fan der boxenden Brüder Klitschko entwickelte Kristin Schwer ihre Liebe zum Sport bereits mit sieben Jahren. Sie begann 2013 als erstes Kind im Muay-Thai-Gym Mendez in Überlingen zu trainieren. Aus drei Trainingseinheiten pro Woche wurden schnell fünf. Bis zu ihrem ersten Kampf dauerte es nicht lange. „Ich war Feuer und Flamme,“ erinnert sich die heute 16-Jährige. Auf ihre fünf Weltmeistertitel ist sie besonders stolz.

Anfang 2016: Sebastian Harms-Mendez und Kristin Schwer trainierte gemeinsam im Gym am Andelshofer Weiher. | Bild: Stef Manzini

Doch dann kam der Kampf um den Pro-Amateur-Youth-Weltmeistertitel. Kristin Schwer war 13 Jahre alt, als im März 2019 die siebte Bodensee-Fightnight organisiert wurde. In einem Interview, das sie im Februar 2019 dem SÜDKURIER gab, betonte sie, dass dies der bisher wichtigste Kampf ihrer Karriere sei. Es reichte an diesem Abend jedoch nicht für den Sieg: Nach fünf harten Runden verlor Kristin Schwer knapp nach Punkten gegen ihre niederländische Gegnerin. Wer im Publikum saß, erinnert sich an die emotionalen Szenen, die sich im Ring abspielten.

Zur Person Kristin Schwer geht in die 10. Klasse der Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen. Ihre Freizeit verbringt sie hauptsächlich mit ihrem Freund, außerdem arbeitet sie neben der Schule her. Nach ihrem Schulabschluss will sie eventuell eine Ausbildung zur Krankenpflegerin machen. Zu ihrer Familie gehören neben ihren Eltern auch zwei ältere Schwester, die nicht mehr zu Hause wohnen. Jetzt freut sich Kristin Schwer darauf, bald Tante zu werden.

Drei Wochen nach dem Kampf die Diagnose Kieferbruch

Mit Ehrlichkeit und Reife blickt die junge Frau heute auf das Event zurück. „Die Niederlage war wie eine Ohrfeige, sie hat mir das Herz zerrissen.“ Nie zuvor hatte ein Misserfolg die Kickboxerin so sehr getroffen. In den späteren Trainingseinheiten fiel es ihr schwer, sich zu motivieren. Wie viel Glück sie zudem gehabt hatte, sollte sich erst drei Wochen nach dem Event zeigen. Bei einem Arztbesuch wurde ein Kieferbruch diagnostiziert, den sie sich im Kampf zugezogen hatte. „Wäre die Verletzung nur ein kleines Stück weiter oben gewesen, hätte man den Bruch operieren müssen und ich hätte wahrscheinlich nie wieder kämpfen können.“

Derzeit hat für die 16-Jährige die Schule Vorrang

Die Vorbereitung auf Kämpfe ist zeitintensiv. Nach einem Kampf merkte Kristin Schwer oft, dass sich ihre schulischen Leistungen verbesserten. Als dann der Hauptschulabschluss bevorstand, wollte sie sich ganz auf die Schule konzentrieren. Ein Entschluss, der sich bezahlt machte, denn mittlerweile ist die 16-Jährige bereits auf dem Weg zum Realschulabschluss. Wenn sie diesen erfolgreich absolviert, sei sportlich wieder alles offen, sagt Kristin Schwer.

„Ich habe gelernt, mich von Kritik nicht verunsichern zu lassen“

Schon in jungen Jahren stand die Kickboxerin als Ausnahmetalent der Region in der Öffentlichkeit. Auf die Frage, was sie aus dieser Zeit mitnehme, hat sie eine klare Antwort: „Der Sport hat mich geprägt. Ich bin stark und habe gelernt, mich von Kritik nicht verunsichern zu lassen.“ Ihre Eltern Carola und Markus Schwer standen permanent in der Kritik. Es herrschte wenig Verständnis dafür, dass sie ihr Kind in diesem Sport förderten.

Ein Bild vom Herbst 2017: Thaiboxerin Kristin Schwer (links) wird in der Kampfpause von ihrem Vater Markus Schwer (Mitte) versorgt und von Trainer Sebastian Harms-Mendez (rechts) gecoacht. | Bild: Reiner Jäckle

Mutter musste sich auch Hasskommentaren im Internet stellen

Oft sei sie als Rabenmutter beschimpft worden, erzählt Mutter Carola Schwer, oder musste sich Hasskommentaren im Internet stellen. Dabei kamen Ehrgeiz und Wille stets von Kristin selbst. Nur in einer Situation musste Mutter Carola hin und wieder streng sein, wie sie schmunzelnd erzählt: „In der Kampfvorbereitung habe ich manchmal das Nutella-Glas im Kleiderschrank versteckt – und leer vorgefunden, als ich es wieder rausholen wollte.“ Auf die Unterstützung ihrer Familie konnte Kristin Schwer sich immer verlassen. Auch das hat sie im Laufe der Zeit gelernt.

Irgendwann will die „kleine Verrückte“ wieder in den Ring steigen

Ein anderes Hobby kann sie sich nicht vorstellen. Das Kickboxen sei immer noch die Liebe ihres Lebens. „Entweder das oder gar nichts.“ Wann die „kleine Verrückte“ wieder in den Ring steigt, bleibt ihr Geheimnis. Eines ist aber klar: „Ich werde zurückkommen, das weiß ich.“