Der baden-württembergische Staatssekretär Arne Braun aus dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat zum Abschluss seiner sechstägigen „Tour de Länd“ Kultureinrichtungen am Bodensee besucht. In Überlingen in Noltes Culture Lounge legte er auf dem Weg zum Zeppelin Museum in Friedrichshafen und zum Stadttheater Konstanz einen kurzen Zwischenstopp ein.

Bühne frei, Spot an: In Noltes Culture Lounge stellte sich Arne Braun bei Oliver Nolte routiniert ins Rampenlicht. Im Publikum saß allerdings lediglich die eigene Entourage. Kurzfristig eingefädelt hatte den Besuch in Überlingen der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Bündnis 90/Die Grünen). Eine Art Freundschaftsbesuch also. Und so entspannte sich auf Noltes Bühne ein improvisierter Trilog zwischen einem Politiker, einem Staatssekretär und einem Theatermacher. Was erzählt man sich da so zum Mitschreiben für die anwesende Vertreterin der lokalen Presse?

Martin Hahn eröffnete die Unterhaltung in Richtung Arne Braun mit: „Ich freue mich, dass Du da bist.“ Die Replik des Staatssekretärs: „Baden-Württemberg ist groß, und es gibt so viel zu entdecken.“ Nachsatz: „Orte wie dieses Theater hier braucht die Gesellschaft für den Zusammenhalt.“ Das war das Stichwort für Oliver Nolte: „Wir haben ein großes Stammpublikum und sind im ganz engen Kontakt mit unserem Publikum.“ Darauf Arne Braun: „Kultur muss immer ins Risiko gehen.“

So plätscherte die Konversation dahin. Immerhin positiv: Das Noltes erfreut sich nach der überstandenen Phase der Corona-Pandemie nun wieder einer hohen Auslastung. „Wir sind seit Oktober so gut wie immer ausverkauft,“ sagte Oliver Nolte. Nur die jüngere Generation sei in Überlingen schwer ins Theater zu kriegen, und von der überregionalen Presse werde man kaum wahrgenommen.

Arne Braun kam abschließend der Vollständigkeit halber noch auf die Klimaschutzinitiative des Ministeriums „Green Culture“ zu sprechen: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Kultureinrichtungen für die Zukunft ökologisch fit zu machen, beispielsweise mit Energiesparlampen.“ Noltes Culture Lounge habe eine Gas- und Fußbodenheizung und nutze Ökostrom, konnte Oliver Nolte versichern, danach fiel auch schon der nicht vorhandene Vorhang. Licht aus, Ende der Vorstellung, Abfahrt der Staatskarosse. Das war‘s.