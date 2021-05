Überlingen Nur für Abonnenten vor 8 Minuten

Pizzeria-Mitarbeiter räumen den Landungsplatz auf. Den Müll müssen sie aufgrund eines Missverständnisses aber selbst entsorgen

Nach Kritik von Oberbürgermeister Jan Zeitler haben der Geschäftsführer und Mitarbeiter der Pizzeria „Allegretto“ den Landungsplatz an einem sonnigen Wochenende, an dem sich Pizza-Kartons und Eisbecher wieder bergeweise stapelten, aufgeräumt. Hunderte Kartons mussten sie allerdings selbst entsorgen. Denn der Müll soll an einer bestimmten Stelle stehen, sonst nimmt ihn der Bauhof nicht mit.