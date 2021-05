von Christopher Rieck

„Im Paradies, da leb i schon, da wo i wohn, da wo i wohn.“ Immer neue Schleifen dreht der Refrain und fräst sich in die Gedanken ein, im Hintergrund pfeift es gut gelaunt, eine Hammond-Orgel legt das verhaltene Fundament.

Vom kleinen Glück und dem großen Paradies auf Erden

Zu hören ist der Titel auf der neuen CD des Überlinger Liedermachers Andreas Bücklein. Er ist evangelischer Pfarrer, Ehemann von Dekanin Regine Klusmann. Seine Musik ist allerdings nicht theologisch motiviert, vielmehr geht es um Lebensfreude, das kleine Glück und manchmal auch ums große Paradies – im Hier und Jetzt.

Ein Jahr Pandemie liegt hinter uns, ein Jahr voller Ängste, Einschränkungen und Ungewissheiten. Andreas Bücklein hat diese Zeit für eine musikalische und gedankliche Bestandsaufnahme genutzt. Alte und neue Eigenkompositionen hat er zu einer Art „Best-of“ destilliert und überarbeitet.

CD und Konzerttermine Die CD „Ein Tag am See“ von Andreas Bücklein ist über seine Homepage www.Feuerliederzeit.de oder in der „Buchlandung“ am Landungsplatz in Überlingen erhältlich. Live kann man Andreas Bücklein an folgenden Terminen auf dem Kirchenschiff der LGS erleben und die CD dort auch kaufen (vorausgesetzt, dass Veranstaltungen erlaubt sind): Montag 31. Mai, 17 Uhr, Montag 28. Juni um 17 Uhr, sowie am Montag 26. Juli um 17 Uhr

Die Musiker-Familie Bücklein

Es ist praktisch, wenn die Musikalität in der Familie liegt: Lange Jahre ist es her, dass Sohn Lukas mit seinem Schlagzeugspiel die Nachbarschaft täglich über den aktuellen Stand seiner musikalischen Fertigkeiten auf dem Laufenden hielt – jetzt schickt man ihm die Songs nach Hamburg und in der elektronischen Antwort ist die rhythmische Untermalung enthalten. Bruder Tobias Bücklein, Moderator und Multitalent, zeichnet sich für Arrangement, Produktion und diverse Zusatzinstrumente verantwortlich. Alles Übrige steuern Freunde bei.

Verlässliche Anker im Leben

Was bleibt, was zählt wirklich? Andreas Bücklein singt vom „Bei sich sein“, der Entschleunigung, der Wahrnehmung der kleinen Dinge des Alltags, die das Leben lebenswert machen und gerade in einer extremen Zeit wie der jetzigen Pandemie verlässliche Anker des Lebens bilden, die positive Momente und manchmal auch Trost spenden können. Mal ist es der geröstete Kaffee, der von der Katze vorgewärmte Sessel oder ein Lächeln eines nahen Menschen.

Die „Midlife-Krise“ wird bei Andreas Bücklein folgerichtig zur „Midlife-Wiese“, auf der es sich gut liegen lässt, bevor man mit der „Midlife-Brise“ weitersegelt. Im Hintergrund pluckert eine funkige Gitarre im Stil von Nile Rodgers. „Nur so“ zitiert J.J.Cale´s „Cocaine“. Dabei kippt das Album aber nicht ins Rockige, die Akustikgitarre und markante Stimme von Andreas Bücklein geben die Richtung vor. „Ein Tag am See“ ist eine Reise durch die Gedankenwelt eines Künstlers, der offenbar seine eigene Mitte gefunden hat. Es lohnt sich, ihm auf dieser Reise zu folgen.