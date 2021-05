von Sabine Busse

Das Frühlingslied singen die Kinder aus voller Kehle mit und haben sichtlich Spaß dabei. Dass sie die Wörter noch nicht alle verstehen, hört man ihrem Vortrag nicht an. Den Ton gibt ihre Lehrerin Monika Kuschfeld an. Sie unterrichtet die fünf Kinder ehrenamtlich seit sechs Wochen an der Grundschule Lippertsreute.

Die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren stammen aus Syrien und Georgien. Sie wohnen seit Januar mit ihren Familien in der Gemeinschaftsunterkunft in Deisendorf. Monika Kuschfeld, eine pensionierte Waldorf-Pädagogin, hat die ehrenamtliche Aufgabe übernommen, ihnen Deutsch beizubringen.

Monika Kuschfeld hat für ihre Schützlinge in der Sporthalle ein Klassenzimmer mit selbst zusammengestellten Materialien eingerichtet. | Bild: Sabine Busse

Der Unterricht findet in der Sporthalle statt. Die Grundschule in Lippertsreute hat nur zwei Klassenräume, in denen jahrgangsübergreifender Unterricht stattfindet. Damit die Kinder der Flüchtlingsfamilien künftig dort ebenfalls lernen können, brauchen sie erst einmal einen Intensivkurs Deutsch.

Die Fortschritte machen Monika Kuschfeld stolz

Die Materialien für die Kinder hat sich Monika Kuschfeld selbst zusammengestellt und geht ihren Unterricht ganzheitlich an. Die Fortschritte machen sie stolz. „Sie fangen jetzt an, zu erzählen“, freut sie sich. Zwar sei die Grammatik noch schlicht und vor allem die Zeiten seien noch ein Problem. Beim Rechnen sieht es anders aus, da sind die Älteren schon so weit, dass sie ihnen in den Arbeitsheften nur die anspruchsvollen Aufgaben markiert.

Überlingen Arabisch für Flüchtlingskinder: Eine Initiative gegen den Analphabetismus Das könnte Sie auch interessieren

Bis zum vergangenen Schuljahr wurden Flüchtlingskinder in Überlingen in einer Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK) an der Wiestorschule auf den Unterrichtsbesuch vorbereitet. Im September gab es für eine Weiterführung zu wenige Kinder, sodass sich nun die Regelschulen um die Sprachförderung kümmern müssen.

Schule muss Förderung übernehmen, allerdings ohne zusätzliche Lehrerstunden

Als Schulleiterin Carmen Kindler im Januar die Info vom Landratsamt bekam, dass Plätze für fünf Kinder aus Deisendorf benötigt würden, war erst einmal guter Rat teuer. „Wenn es keine IVK am Ort gibt, muss die zuständige Schule die Förderung übernehmen, allerdings ohne zusätzliche Lehrerstunden“, erläutert sie. Damit war sie auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Sie fragte bei Monika Kuschfeld an, die bereits an der Schule Lernzeiten betreute und Nachmittagsangebote machte, ob sie sich das vorstellen könnte. Die 82-jährige Vollblutpädagogin sagte zu und unterrichtet seitdem die fünf Neulinge 20 Stunden in der Woche.

Die fünf Kinder stammen aus Syrien und Georgien. Monika Kuschfeld kann beim Unterricht der Sechs- bis Elfjährigen auf einen großen Erfahrungsschatz zurück greifen. | Bild: Sabine Busse

Im nächsten Schritt sollen die Kinder in die bestehenden Klassen integriert werden. Erst einmal abwechselnd und wochenweise, um sie nicht zu überfordern. Für die dann nötige individuelle Förderung sucht Carmen Kindler nun weitere ehrenamtliche Helfer. „Wir möchten die Kinder dann mit Einzelförderung, die sich an den individuellen Bedürfnissen und Kenntnissen orientiert, unterstützen“, erläutert Carmen Kindler. Schließlich gehe es nicht nur um Sprache, sondern auch um Integration.

Ehrenamtliche Helfer gesucht Carmen Kindler, Leiterin der Grundschule Lippertsreute, sucht zurzeit ehrenamtliche Helfer. Die fünf Flüchtlingskinder aus Syrien und Georgien sollen bald in die Regelklassen überwechseln und benötigen individuelle Förderung, um dort zurechtzukommen. „Der Zeitaufwand kann sich an den Möglichkeiten der Ehrenamtlichen orientieren und ist nicht auf den Vormittag begrenzt“, sagt Carmen Kindler. Grundschule Lippertsreute-Deisendorf, Luibrechtstr. 5, Telefon 07553/7522, E-Mail: gs-lippertsreute@t-online.de