„Wir haben in der Stadt ein Kippenproblem.“ Das sagt Paul Knisel und er ist sauer. Der 78-jährige Überlinger, Mitglied der Stadtverschönerer und des gerade in Auflösung befindlichen Vereins Freunde der Landesgartenschau, ist jeden zweiten Mittwoch in der Stadt unterwegs. Warum? Er beseitigt Müll wie Pizzaschachteln und ganz besonders Zigarettenkippen. „Ich möchte einfach, dass meine Heimatstadt Überlingen für unsere Gäste und natürlich auch für mich selbst sauber bleibt“, erklärt Paul Knisel.

Paul Knisel aus Überlingen | Bild: Kleinstück, Holger

Ein besonderer Schwerpunkt für den ehemals bei Diehl beschäftigten Industriemeister sind dabei Zigarettenkippen, „die achtlos in die Gegend geschnippt werden“, so Knisel. „Mich hat das von Anfang an geärgert, dass überall Kippen rumlagen.“ Als Vorteil empfindet er die Landesgartenschau, für die er im Geländedienst eingeteilt war. „Dabei habe ich nicht nur Zigarettenkippen gesehen, sondern auch allen möglichen anderen Mist.“

Überlingen Ehrenamtliche Stadt-Verschönerer bringen Grünflächen und Wege auf Vordermann Das könnte Sie auch interessieren

Zigarettenreste sind Sondermüll

Extrem verschmutzt seien immer wieder die Sitztreppe zum See am Landungsplatz und der Zentrale Omnibusfriedhof. „Die Raucher sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, was sie der Umwelt antun“, entrüstet sich der Hobbygärtner, dem es aber keinesfalls um das Diffamieren von Rauchern, sondern um den problematischen Abfall geht. Für wünschenswert hält es Knisel, wenn es beim Bauhof einen Behälter gäbe, in den nur Kippen geworfen werden dürften. „Denn Zigarettenkippen sind Sondermüll“, erläutert Knisel mit Hinweis darauf, dass in einer Zigarette unzählige Gifte wie Nikotin, Arsen, Kupfer, Blei und hunderte andere Chemikalien enthalten seien. „Zigarettenkippen in den Restmüll zu geben, ist zwar besser, als auf den Boden zu werfen, aber es ist nur die halbe Wahrheit“, sagt Knisel. „Die müsste man halt richtiggehend entsorgen.“

Das ist die die Ausbeute eines Rundgangs am 4. Mai. Paul Knisel reinigte die Promenade von den Villengärten bis zum Landungsplatz, den Stadt– und Badgarten sowie den ZOB. Freiwillige Arbeitszeit: 4,5 Stunden. | Bild: Knisel, Paul

Aus diesem Grund bringt der Stadtverschönerer die Zigarettenreste derzeit noch zum Weinhaus Renker, bei dem eine entsprechende Abgabe möglich ist. Knisel: „Im Moment leider noch der einzige Ort in Überlingen, wo dies möglich ist.“ Ihm zufolge werden die Zigarettenreste von dort nach Köln zum gemeinnützigen Verein Tobacycle geschickt. Dessen Mitarbeiter haben es sich zur Aufgabe gemacht, Zigarettenkippen aus der Natur zu verbannen, indem die Filter entgiftet und recycelt werden. „Es wird ein spritzfähiges Granulat erzeugt, aus dem Behälter hergestellt werden“, weiß Knisel.

In diesen kleinen luftdichten Aschenbecher und Röhrchen lassen sich rund elf Zigarettenkippen unterbringen. Beim Weinhaus Renker kann man diese holen und abgeben. | Bild: Kleinstück, Holger

Er bedauert, dass man in Überlingen noch nicht so weit wie in anderen Städten sei. „Da gibt es für eine weggeworfene Kippe eine Geldstrafe“, informiert er. „Zum Beispiel Hannover und Dresden je 10 Euro, in Stuttgart 25 Euro und in Mainz 35 Euro. Es kann nur noch besser werden!“ Paul Knisel hält es für wichtig, dass man Bürgern und Touristen die Problematik vor Augen führt.

Überlingen So sieht Gärtnerglück auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände aus Das könnte Sie auch interessieren

Ein diffiziles Problem

Dass es sich um ein „diffiziles Problem“ handele, gab OB Jan Zeitler während der Versammlung der Landesgartenschau-Freunde zu. Man wolle sich jetzt verstärkt der Sache annehmen. „Das kriegen wir hin über das Budget des Werkhofs.“ Wie die Stadt jetzt mitteilte, seien die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs täglich unterwegs, um die Stadt zu reinigen. Hierzu gehöre auch das Aufsammeln von Zigarettenkippen. „Der Großteil der Mülleimer verfügt über Aschenbecher, doch leider werfen viele Raucher ihre Zigarettenreste achtlos unter anderem auf Wege und in Grünanlagen“, heißt es in der Mitteilung. Die Stadtverwaltung sei sich dieses Problems bewusst und erarbeite derzeit gemeinsam mit den zuständigen Fachbereichen, der Überlinger Marketing und Tourismus GmbH sowie ehrenamtlichen Stadtverschönern Lösungsmöglichkeiten.