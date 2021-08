Freitagvormittag in der Pfarrhofgasse in Überlingen: Ein kleiner Spatz ist aus seinem Nest gefallen. Wie kann man ihn vor Füßen, Autoreifen und Katzen schützen? Eine spontane Rettungsaktion startet.

Freitagmorgen am Eiscafé Cristallo in der Überlinger Pfarrhofgasse: Mit einem leichten „Platsch“ landet ein Spatzenkind auf dem Boden – es ist aus seinem Nest gefallen, das die Eltern in einer Straßenlaterne gebaut haben. Eine