Es soll bei der von der Verwaltung geplanten Bewirtschaftung der 15 Parkplätze an der Jörg-Zürn-Straße gegenüber dem Alten- und Pflegeheim St. Ulrich bleiben. Stadtrat Ralf Mittelmeier (FWV/ÜfA) hatte im Ausschuss für Finanzen und Verwaltung noch einmal einen Appell formuliert, die Stellplätze als Ventil für Innenstadtbewohner mit Parkausweisen für den Münsterplatz und Umgebung gebührenfrei zu belassen.

Wobei er nicht für sich selbst spreche („Ich habe einen Parkplatz“), sondern für die anderen Innenstadtbewohner. Ein Bedarf an bewirtschafteten Parkplätzen sei hier nicht gegeben, da es zwei Parkhäuser und die Zimmerwiese in geringer Distanz gebe. Und wenn es um die Einnahmen für die Stadtkasse gehe, betonte Mittelmeier, möge man lieber die Jahresgebühr für die Berechtigungsausweise von 30 auf 100 Euro pro Jahr erhöhen.

Altenheim-Besucher suchen vergeblich

„Mir geht es an dieser Stelle nicht ums Geld, sondern um den Umschlag der Parkplätze“, beteuerte Oberbürgermeister Jan Zeitler, „und um Besucher des Altenheims.“ Wer dort in der Nähe einen Parkplatz suche, suche oft vergeblich. Zwar war dem Plädoyer Mittelmeiers, der selbst nicht dem Ausschuss für Finanzen und Verwaltung angehört, Verständnis entgegengebracht worden. Doch empfahl das Gremium am Ende dem Gemeinderat ohne Gegenstimme den Vorschlag der Verwaltung.

267 Berechtigungen auf 78 Stellplätze

Dem Anliegen des Kollegen Mittelmeier soll allerdings im Nachgang mit einer detaillierten Überprüfung der Anwohnerregelungen Genüge getan werden, indem das Verhältnis von Stellplätzen und ausgegebenen Berechtigungen gegenübergestellt werden. Einige Zahlen aus anderen Kommunen hatte Helmut Köberlein von der Abteilung Tiefbau mitgebracht, doch konnten diese wenig zur Entscheidungsfindung beitragen. In Überlingen seien für die Parkzone Münsterplatz/Krummebergstraße bei 78 Stellplätzen im Jahr 2020 genau 267 Berechtigungen ausgegeben worden, im Vorjahr seien es nur 193 gewesen.

Für Günter Hornstein (CDU) erschien der Vorschlag der Verwaltung „konsequent“, wie er sagte. Zumal Anwohnerparkplätze oft von Unberechtigten genutzt würden, die das Risiko bewusst eingingen, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Verständnis für die Argumente hatte Robert Dreher (FWV/ÜfA), da allen an einer durch Bewohner belebten Innenstadt gelegen sei. Im Schilfweg gebe es offensichtlich eine Zwitterlösung, bei der die bewirtschaftete Parkplätze von Anwohnern kostenlos genutzt werden könnten.

Tricks, um Stellplatz ganztägig zu sichern

Mit Blick auf die Kontrolle von Bewohner- oder Besucherparkplätzen erschien die Bewirtschaftung für Ulf Janicke (LBU/Grüne) aus praktischen Gründen sinnvoller. Er glaube nicht, dass durch die Bewirtschaftung für irgendjemand nachteilig sei, erklärte Peter Vögele (FDP) und sah darin die gerechteste Lösung. „So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, bekräftigte auch Manuel Wilkendorf (SPD), zumal auch manche Anwohner tief in die Trickkiste griffen, um ihren Stellplatz ganztägig zu sichern.