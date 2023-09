Das Holz knarzt, die Wogen schaukeln, der Wind spannt die Segel. Was wie ein Landratten-Tagtraum klingt, ist für den professionellen Seebären und Pädagogen Alexander Gladbach Alltag. Der sozialpädagogische Skipper lernte mit 16 Jahren das Segeln. Seit 2022 arbeitet er beim Verein für Sozialpädagogisches Segeln (VSS) und kümmert sich neben den Segeltouren auch um die Instandhaltung von Schiffen und Camp, das bei Dingelsdorf liegt.

Es ist Freitag, elf Uhr – Treffpunkt für alle, die ins Segeln reinschnuppern wollen. Auf der vollen Überlinger Promenade sammelt sich eine kleine Menschentraube. Sie wartet auf Anweisungen, um abzulegen und eine kurze Runde auf dem Überlinger See zu drehen.

Die Shalom am Gaststeg im Überlinger Hafen. | Bild: Josefine Nord

Begleitete Segeltouren auf dem Bodensee

Dass die beiden Kutter, die Shalom und die August, in Überlingen festmachten, gibt Gelegenheit, den Verein für sozialpädagogisches Segeln in Überlingen zu treffen. Am folgenden Tag bringen Alexander Gladbach und seine drei Bundesfreiwilligendienstler die Schiffe wieder ans andere Ufer zum Campingplatz Klausenhorn bei Konstanz-Dingelsdorf. Im Sommer leben dort alle festen Mitarbeiter im vereinseigenen Camp. Noch bis Anfang Oktober begleitet der Verein Segeltouren auf dem Bodensee. Dann kommen die Schiffe in einer Lagerhalle in Radolfzell unter und werden über den Winter aufbereitet.

Überlingen Diese Frauen segeln hart am Wind und lassen sich nicht von Männern in die Kombüse schicken Das könnte Sie auch interessieren

Was macht der Verein für sozialpädagogisches Segeln?

Der Verein für sozialpädagogisches Segeln wurde 1979 gegründet. Er veranstaltet Segelfreizeiten, Tagesausflüge und Teamevents für Schulklassen sowie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Im Mittelpunkt steht dabei ein erlebnispädagogischer Ansatz. Dabei geht es um die Gruppenerfahrungen in der Natur. Diese sollen der Persönlichkeitsentwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen dienen. Erlebnispädagogik gilt heute als Bestandteil ganzheitlicher Erziehungs- und Bildungskonzepte.

Rettungsweste an und ab aufs Boot

Bevor es losgeht, müssen erst mal alle eine Rettungsweste anziehen. Reine Vorsichtmaßnahme, denn Gladbach stellt noch vor dem Betreten des Kutters klar: „Heute geht niemand über Bord, alle einverstanden?“. Die Truppe lacht, die Stimmung ist gut. Wankend klettern die Passagiere in das hölzerne Segelschiff. Nach anfänglicher Skepsis machen es sich die Mitsegler auf den Holzbänken bequem. „Hier würden noch zwei Rollis reinpassen“, erklärt Skipper Alexander Gladbach. Er wirft den Motor an und steuert die August aus dem Hafen. Überlingen wird schnell klein am Horizont.

Beim Segeln ist das Tragen einer passenden Schwimmweste Pflicht. | Bild: Josefine Nord

Was ist ein Segelkutter? Bei den vier Booten, die der Verein einsetzt, handelt es sich durchweg um Kutter. Dieser Schiffstyp entstand Mitte des 18. Jahrhunderts, wie Alexander Gladbach vom Verein erläutert. Im Vergleich zu älteren Typen war das Vorschiff schnittiger und deshalb schneller. Es konnte für die Fahrzeuggröße eine verhältnismäßig große Ladung transportieren. Heute ist der Kutter in seiner Rumpfform als robustes, seetüchtiges Beiboot in Rumpflängen von etwa 2,5 bis zu zwölf Metern verbreitet. Die Schiffe des Vereins Flaggschiff ist die Shalom, ein zweimastiger offener Holzkutter. Sie ist ein ehemaliges Beiboot der Gorch Fock, das früher mit dem Segelschulschiff der Bundesmarine über die Weltmeere kreuzte. Außerdem gibt es noch die baugleichen Schwesterschiffe Shalupp, Julius und August. Sie sind Marinekutter der Klasse 2, die als Arbeits- und Rettungsboote für die Hochsee konstruiert wurden. Alle vier Schiffe sind mit einem Außenbordmotor ausgestattet, haben bis zu drei Segel und bis zu acht Ruder.

Auf dem Holzkutter ist der gute Ausblick garantiert. | Bild: Josefine Nord

Es gibt für jeden eine Aufgabe

Es geht hinaus auf den Überlinger See, der berüchtigt ist für seine wechselhaften Winde. Gladbach erzählt den Teilnehmern des Turns Geschichten, Anekdoten aus seinem ungewöhnlichen Arbeitsalltag. „Ein Kollege hat einer Gruppe von Blinden beigebracht zu segeln“, erzählt er, „sie konnten dann problemlos aus dem Hafen rausfahren und die Segel setzen – sowas ist einfach beeindruckend“. Die meisten, die vom Verein begleitet werden, haben vorher keine Segelerfahrung. Heute bestätigt sich das. Trotzdem findet sich für jeden eine passende Aufgabe.

Hagnau Einst wurde der Marinekutter für zwei Kisten Hagnauer Wein an den Bodensee geholt Das könnte Sie auch interessieren

Als der Kutter weit genug draußen ist, stellt Gladbach den Motor ab. Nun werden die Segel gesetzt. Der Skipper leitet die Gruppe an, bis die Segel im Wind stehen. Zwei Kinder sitzen vorne am Heck und halten das Ruder in der Hand. Alexander Gladbach sagt, er genieße es, Jugendlichen und Kindern zu zeigen, was sie eigentlich können. „Ich glaube, das ist ermutigend für sie.“ So eine Segeltour könne eine Klassendynamik ändern. „Da bekommen Kinder, die normalerweise eher still sind, Aufmerksamkeit und Anerkennung, während die lauteren Jungs mal am Rand sitzen.“

Sozialpädagogischer Skipper Alexander Gladbach. | Bild: Josefine Nord

Heute ist niemand seekrank

Alexander Gladbach fragt seine Leichtmatrosen gerne, wie es ihnen geht. „Mir ist das einfach sehr wichtig. Kann ja sein, dass jemand seekrank wird. Dann fahren wir zurück“, erklärt er. Denn neben all dem Technischen, das Gladbach erklärt, bleibt der Ausflug immer noch eine sozialpädagogische Maßnahme. Auch in den zwei Stunden, in denen die zufällig zusammengewürfelte Gruppe auf dem Wasser tuckert, kommen viele Gespräche zustande. Zwei Paare verabreden sich sogar zu einem gemeinsamen Aufenthalt im Segelcamp des Vereins für Sozialpädagogisches Segeln.

Yvonne Staubach gefällt der Verein so gut, dass sie nächstes Jahr wiederkommen will. Sie möchte eine Gruppe bilden, mit der dann im Camp übernachtet und gesegelt wird. | Bild: Josefine Nord

Hilde Gröger wünscht sich mehr Wind. Die gebürtige Kölnerin ist überrascht, dass man auf dem Segelboot so langsam ist. | Bild: Josefine Nord

Robert Weiss ist begeistert und hat sich schon mit Yvonne Staubach zusammengeschlossen. Für ihn bedeutet das Segeln auf dem Bodensee Abenteuer und Entspannung zugleich. | Bild: Josefine Nord

Für größere Projekte fehlt oft das Geld

Am Ende der Fahrt kommt die Frage auf, wie sich der Verein finanziere. Gladbach teilt mit, der VSS könne sich durch die Teilnahmegebühren gut halten, jedoch sei es schwierig, neue Boote zu renovieren, da oft das Geld fehle. „Das kommt dann immer stückweise rein und dann machen wir kleine Teile, aber so dauert es Jahre bis ein alter Kutter fahrtüchtig ist. Größere Spenden, die wir eigentlich dringend bräuchten, kommen nicht rein“, erklärt der Sozialpädagoge.