Wer rund um den Münsterplatz wohnt, lernt die Glocken bald kennen, die tagsüber regelmäßig schlagen oder zu Mittag und zur abendlichen Betzeit läuten. Um die Nachtruhe der Menschen nicht zu stören, ertönt der Glockenschlag nicht mehr zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern lediglich zwischen 6 und 22 Uhr. Eine Neuerung will die Münstergemeinde nun ab September einführen: Die große Osanna-glocke, die bislang nur zu hohen Festtagen und besonderen Anlässen erklingt, soll sich auf Wunsch von Pfarrer Bernd Walter regelmäßig Gehör verschaffen.

„Das Nikolausmünster birgt viele Schätze in sich und ist nicht umsonst Wahrzeichen der Stadt und Stolz der Kirchengemeinde“, betont der Geistliche. Zudem gelte das Münstergeläut als das historisch bedeutendste im ganzen Bistum. Darunter sei die Osannaglocke etwas ganz Besonderes, die 1444 auf dem Münsterplatz gegossen worden sei und einen ganz besonderen Ton habe.

„Frühere Generationen haben zur Glocke einen Spruch auswendig gelernt, der noch einmal mehr die Besonderheit der Glocke unterstreicht“, erläutert Walter sein Anliegen. Bisher sei sie nur an ganz bestimmten Festtagen im Kirchenjahr erklungen. „Nun kam der Gedanke auf, diese Glocke und ihrem Klang noch mehr Bedeutung zukommen zu lassen und sie immer samstags zur Marktzeit um 11 Uhr für fünf Minuten zu läuten“, sagte der Geistliche. Damit vergrößere sich sicher der Hörerkreis. Und die Menschen hielten eventuell inne, kämen „bei aller Betriebsamkeit und Hektik des Alltags für kurze Zeit ins Nachdenken – oder staunen einfach über den wunderbaren Klang der Osannaglocke“. Dass der Pfarrgemeinderat diesem Anliegen wohlwollend zugestimmt habe, darüber freue er sich sehr, so Walter. Im Dezember werde das Gremium ein Resümee ziehen und entscheiden, ob die Osannaglocke auf Dauer jeden Samstag für fünf Minuten geläutet werde.

„Wir unterstützen das Anliegen von Pfarrer Bernd Walter gerne“, sagt Christine Gäng, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Gespannt ist sie allerdings schon auf die Reaktionen in der Stadt. „Da bin ich wirklich neugierig, wie das ankommt“, erklärt Gäng, „Überlingen ist ja schon sehr speziell.“

Das Geläut des Münsters besteht aus acht Glocken und wurde in seinem Bestand seit 1741 nicht mehr verändert. Damit ist es zugleich das historisch bedeutendste seiner Art in Baden und im Bereich Hohenzollern. Sieben Glocken hängen im hohen Nordturm, der zugleich das Wahrzeichen der Stadt ist. Darunter das bereits um 1200 entstandene Totenglöckchen, zugleich älteste noch in Zuckerhutform gegossene Glocke in dieser Raumschaft. Die Glockenstühle stammen noch aus dem Mittelalter.

Die mächtige Osannaglocke hängt allein im kleineren Südturm, der aus finanziellen Gründen nicht weiter gebaut werden konnte. In dem vor zwei Jahren erschienenen neuen Kirchenführer musste auch die große Glocke etwas abspecken, die 1444 gegossen wurde. In vorausgehenden Veröffentlichungen war stets von 17.700 Zentnern die Rede gewesen und weiter kolportiert worden, was nach heutigen Maßen 8850 Kilogramm entsprechen würde. Nach einer neuen digitalen Vermessung und Berechnung würde die Riesenglocke jedoch „nur“ 6800 Kilogramm auf die Waage bringen. Doch auch wenn diese Masse so richtig in Schwung kommt, gerät einiges in Bewegung im Osannaturm. Das nächste Mal am Samstag, 2. September um 11 Uhr.