Es ist der 24. Juni um 14.28 Uhr in der Messehalle in Berlin. Julian Rublack aus Überlingen reißt die Arme in die Luft, schreit, lässt sich auf die Knie sinken und verliert für ein paar Sekunden die Contenance. Sein Gegner im alles entscheidenden Spiel um die Goldmedaille im Badminton bei den Special Olympics World Games hat den Federball kurz vorher neben die Seitenlinie ins Aus gespielt. Der 31-Jährige vom Bodensee ist am Ziel. Er hat das erreicht, von dem seit Jahren geträumt und auf das er monatelang intensiv und extrem fokussiert hingearbeitet hat: der Olympiasieg und Gold im Einzel.

„Ich habe so viel Unglaubliches erlebt“

Ein paar Tage nach seinem Triumph ist er zurück am Bodensee. „Es ist einfach das Größte, was man als Sportler erreichen kann“, sagt er. „Es war großartig. Ich habe so viel Unglaubliches erlebt.“ Und trotz des riesigen Erfolges und der unglaublichen Emotionen zeigt Julian Rublack am Ende des entscheidenden Spiels in Berlin Größe und Sportsgeist. Nach dem Sieg wirft er seinen Schläger zur Seite, geht zu den Unparteiischen und bedankt sich bei ihnen wie auch beim Gegner und dessen Trainer.

Familie erlebt seinen Triumph in der Halle mit

Dann allerdings gibt es erst einmal kein Halten mehr: Zuerst wird die deutsche Delegation am Spielfeldrand umarmt und anschließend geht es in Richtung Tribüne, auf der neben der Mutter auch die beiden Schwestern aus London und Leipzig sitzen sowie sein Neffe und die Nichte aus Cambridge, die extra angereist waren, und sein Freund Andreas Bühler aus Stockach. Jeder wurde umarmt und der Jubel kannte keine Grenzen. „Und es flossen auch ein paar Freudentränen“, gibt Julian Rublack verschmitzt grinsend zu.

Julian Rublacks Leben Der 31-jährige Julian Rublack ist in Tübingen geboren und lebt seit etwa 20 Jahren in Überlingen. Mit drei Jahren bekam er die Diagnose Asperger. Außerdem hatte er eine Sprachstörung und konnte nicht reden, bis er mit zehn Jahren nach Brachenreuthe in die Camphill-Schulgemeinschaften zog. Seit 2014 lebt er in einer betreuten Wohngemeinschaft. Badminton spielt er seit 2004 – und die Erfolge stellten sich schnell ein, denn 2010 wurde er deutscher Junioren-Meister. Danach folgte allerdings eine lange Pause, weil er eine Hirnblutung und Herz-Rhythmus-Störungen nach einem Herzstillstand hatte. Durch einen Herzschrittmacher schaffte er es aber wieder zurück auf das Badmintonfeld. 2022 stand er bei der deutschen Meisterschaft dann wieder ganz oben auf dem Treppchen – bei den Männern. Danach durfte er sich sogar in das Goldene Buch der Stadt Überlingen eintragen.

Erinnerung an schwere Zeiten nach Herzstillstand

Doch auch in dieser Situation dachte Julian Rublack an seine schweren Zeiten. An 2012, als er schwer krank war, nach einem Herzstillstand einen Herzschrittmacher bekam und es gar nicht sicher war, ob er überhaupt noch einmal Badminton spielen könnte. Und er dachte an seinen Bruder, der vor zwei Jahren gestorben ist. Dieser hatte Julian Rublack immer sehr unterstützt im Sport. Und natürlich an seine Mutter, ohne die er sehr wahrscheinlich den Weg zurück zum Leistungssport nicht mehr geschafft hätte.

Er wollte auch für seine Teamkameraden vom TV Überlingen gewinnen

„Mir ging so viel durch den Kopf“, sagt der 31-Jährige. „Letztlich habe ich es sehr genossen, dass so viele von meiner Familie da waren.“ Sogar sein Heimtrainer vom TV Überlingen, Marian Janisz, saß auf der Tribüne, weil er als Schiedsrichter bei den Special Olympics World Games im Einsatz war. „Meinen Erfolg habe ich zu großen Teilen ihm und seinem Sohn Benjamin zu verdanken“, sagt Julian Rublack. „Sie haben mich zurück zum Badminton geführt und perfekt auf Berlin vorbereitet.“ Dabei betont er, dass er die olympischen Medaillen auch für den TV Überlingen und seine Teamkameraden gewinnen wollte.

Julian Rublack (Mitte) mit den Badminton-Stars Peter Gade (links) aus Dänemark und Marc Zwiebler, Mister Badminton in Deutschland. | Bild: Team Julian Rublack

Auch in seiner Heimat fieberten Freunde und Vereinskameraden mit. „Roland Ruf, der Vorsitzende vom TV Überlingen, war einer der ersten, die mir nach dem Sieg im Einzel eine Nachricht geschickt haben“, erzählt Julian Rublack. „Natürlich waren auch ganz viele Nachrichten von Freunden aus Überlingen und Stockach dabei.“

Einer der erfolgreichsten Athleten der deutschen Equipe

Die Goldmedaille im Einzel überstrahlt die anderen Erfolge bei den Special Olympics World Games: Der Überlinger war nach Gold auch im Mixed und Silber im Unified Doppel einer der erfolgreichsten Athleten im deutschen Team. Und für diesen Erfolg hat er gelebt. Selbst die Eröffnungsfeier, auf die er sich so gefreut hatte, hat er kurzfristig abgesagt, weil ihm die Lichtimpulse und die dadurch bestehende Gefahr eines epileptischen Anfalls zu groß war. „Wir haben die Eröffnungsfeier im Fernsehen angeschaut“, erzählt seine Mutter Elisabeth.

Am letzten Tag feierte er am Brandenburger Tor

Im Laufe der folgenden Woche kam dann Medaille um Medaille dazu. „Ich habe sie alle bei mir in der Nachttisch-Schublade aufbewahrt“, verrät Julian Rublack. „Am letzten Tag habe ich dann alle drei umgehängt und am Brandenburger Tor gefeiert.“ Natürlich wurde der Badminton-Doppel-Olympiasieger vom Bodensee dadurch auf der Straße erkannt. „Es war schon cool, dass fremde Leute mit mir Fotos machen wollten“, erzählt er stolz.

Große Geste vom indonesischen Trainer

Und da war noch die Badminton-Konkurrenz: „Ich habe viele Spieler und Trainer aus England, Dänemark, Malaysia und Indonesien getroffen“, erzählt Julian Rublack. Vor allem die Delegation aus Indonesien zollte dem Überlinger großen Respekt. Dort ist Badminton Nationalsport. Kein Wunder, dass die einzige Niederlage in den Finalspielen im Unified Doppel ausgerechnet gegen ein indonesisches Team war. „Ich habe von einem indonesischen Trainer ein Batiktuch geschenkt bekommen“, sagt der 31-Jährige. „Das war eine große Anerkennung meiner Leistung.“

Bei einem großen Empfang in Stuttgart am 24. Juli werden alle Athleten aus Baden-Württemberg von Kultusministerin Theresa Schopper geehrt. Natürlich ist Julian Rublack dabei. Und er bekam noch eine Einladung: von der Delegation aus Indonesien. „Das wäre natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt er und fügt breit grinsend hinzu: „Ich habe mir den Traum vom Olympiasieg erfüllt, dann schaffe ich einen Besuch in Indonesien sicherlich auch.“