Owingen – Auf zum Oktoberfest zum Unteren Rathausplatz heißt es am kommenden Wochenende wieder: Von Samstag bis Montag, 16. bis 18. September, herrscht hier bayerisches Flair: Die Tische und das Zelt werden weiß-blau geschmückt sein, es wird zünftige Blasmusik gespielt sowie Jungs in Krachlederne und Madeln in feschen Dirndln zu sehen sein. Mit Haxn, Weißwürsten und Brezeln sowie der echten Maß Festbier wird auch die Speisen- und Getränkekarte dem größten Bundesland angepasst. Dort wird in München mit dem Oktoberfest das größte Volksfest der Welt am kommenden Samstag um 12 Uhr eröffnet.

Dirndl- und Lederhosenparty

Start in Owingen ist ein paar Stunden später: Um 19 Uhr beginnt eine Dirndl- und Lederhosenparty, die in den zurückliegenden Jahren stets auf viel Resonanz gestoßen ist. Der Eintritt beträgt acht Euro, unter 18-Jährige (16 und 17 Jahre) benötigen einen Partypass. Für die notwendige musikalische Stimmung möchte die Partyband „Berghirsche“ sorgen. „100 Prozent gaudigarantiert“ heißt es bei ihr. „Mal rockig, mal krachert“ wollen die sechs Musikerinnen und Musiker ins Tal stürmen, im Gepäck beste Partylaune, aktuelle Charthits, Pop- und Rockmusik und natürlich auch traditionelle Polkas. „Alles in allem Party-Spaß nach dem Reinheitsgebot“, wie sie sich beschreiben.

Fassanstich am Sonntag

Der sonntägliche Frühschoppen beginnt um 11 Uhr, Bürgermeister Henrik Wengert wird wie gewohnt ein Fass anstechen, kurzzeitig ist Freibier angesagt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt der Musikverein Ailingen, während sich die Gäste auf original Paulaner Oktoberfestbier und Oktoberfestspezialitäten wie beispielsweise Haxen freuen können. Die Ailinger werden um 14 Uhr vom Musikverein Nesselwangen unter Leitung von Norbert und Raphael Frei abgelöst. Zu hören sein werden insbesondere Polka, Marsch, Medley und Modernes. Am Nachmittag wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Hüpfburg angeboten; Mitglieder der Jugendkapelle Owingen servieren Waffeln.

Wenn sich der erste Arbeitstag der Woche zu Ende neigt, können es sich die Gäste auf dem Festplatz noch mal richtig gut ergehen lassen. Zum um 18 Uhr beginnenden Feierabendhock unterhält der Musikverein Ahausen, der bereits vor wenigen Tagen beim Oktoberfest in Lindau zu hören war.