Owingen – Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause heißt es am kommenden Wochenende wieder: Auf zum Oktoberfest nach Owingen zum Unteren Rathausplatz. Von Samstag bis Montag, 17. bis 19. September, herrscht hier bayerisches Flair: Die Tische und das Zelt werden weiß-blau geschmückt, es gibt zünftige Blasmusik, Jungs in Krachlederne und Madeln in feschen Dirndln. Mit Haxn, Weißwürsten und Brezeln sowie der echten Maß Festbier wird auch die Speisen- und Getränkekarte dem größten Bundesland angepasst. Dort wird das größte Volksfest der Welt – das Oktoberfest in München – am kommenden Samstag um 12 Uhr eröffnet.

Dirndl- und Lederhosenparty

Start in Owingen ist ein paar Stunden später: Ab 19 startet eine Dirndl- und Lederhosenparty mit Barbetrieb. Der Eintritt beträgt acht Euro, unter 18-Jährige (16 und 17 Jahre) benötigen einen Partypass. Für die notwendige musikalische Stimmung wollen die „Dorfheiligen“ sorgen. Es handelt um eine Partyband aus dem Allgäu, die eigenen Angaben zufolge „jung, wild und dynamisch „ ist. Getreu ihren Wurzeln starte sie mit bayrischer Blasmusik in den Abend und bieten dem Publikum solistische Höhepunkte und zünftige Stimmung. Nach dieser Aufwärmphase sollen die Gäste mit Schlagern und Evergreens abgeholt werden, bevor Hits aus Rock, Pop, Charts und Clubs die Stimmung vollends zum Kochen bringen sollen.

Fassanstich am Sonntag

Der sonntägliche Frühschoppen beginnt um 11 Uhr mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Henrik Wengert, kurzeitig ist Freibier angesagt. Zudem soll es zu einer Spendenübergabe der EnBW über 500 Euro an den Verein kommen. Es gibt original Paulaner Oktoberfestbier, für die notwendige Grundlage im Magen sind Oktoberfestspezialitäten wie beispielsweise Haxe vorbereitet. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Musikkapelle „Harmonie“ Lippertsreute unter dem Dirigat von Uwe Keller. Das Oberstufenorchester mit etwa 50 Musikerinnen und Musikern steht in ihrem musikalischen Repertoire der modernen und konzertanten Blasmusik genauso aufgeschlossen gegenüber wie dem Brauchtum und der Pflege der traditionellen Volks- und Marschmusik.

Die Lippertsreuter werden um 14 Uhr vom Musikverein Rast bei Sauldorf abgelöst. Der Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, mit anspruchsvoller, moderner aber auch traditioneller Blasmusik zu unterhalten. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht neben dem Orchester mit rund fünfzig Musikern die musikpädagogische Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch die Ausbildung an Holzblas-, Blechblas- und Rhythmusinstrumenten. Am Nachmittag wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Hüpfburg angeboten, die Jugendkapelle Owingen bietet Waffeln an.

Für den Festausklang sorgt am Montag ein Feierabendhock von 18 Uhr bis Mitternacht, bei dem der Musikverein Nußdorf die musikalische Unterhaltung übernimmt. „Wir wollen mit unserem Oktoberfest daran anknüpfen, was wir die Jahre zuvor erfolgreich umgesetzt haben und den Gästen wieder ein nettes Fest mit guter Unterhaltung bieten“, sagt Festwirt Maximilian Stärk. „Wir hoffen auf viel Spaß und Freude“, ergänzt Vorsitzender Hubert Wellinger. „Wir möchten wieder andere Dinge zeigen als den derzeitigen Alltag mit Sorgen und Nöten wie Corona und Ukraine. Einfach mal wieder Lebensfreude haben.“