Überlingen vor 3 Stunden

Oberbürgermeister Zeitler stellt eine „Lösung“ im Streit mit Kleingärtner in Aussicht

Der Überlinger Rathauschef reagiert auf die Kritik an der Unterlassungsklage gegenüber Kleingärtner Viktor Schlak, Er sieht eine einseitige Berichterstattung und deutet eine Lösung des Streits an, die er im Gemeinderat vorstellen will.