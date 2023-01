Nicht A, sondern B – Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler ist zum Jahresbeginn in den Vorstand der Mitgliedsgruppe B des Städtetags Baden-Württembergs eingetreten. Das teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung Überlingen Anfang Januar mit.

Bereits Mitte November war er als Nachfolger von Michael Lang, Oberbürgermeister von Wangen, gewählt worden. Dieser war aufgrund der Amtszeitbegrenzung ausgeschieden. Zeitler war zuvor sein Stellvertreter gewesen.

Vertreter von 6,6 Millionen Einwohnern

Der Städtetag Baden-Württemberg ist ein kommunaler Landesverband mit 198 Mitgliederstädten – gemeinden sowie rund 6,6 Millionen Einwohnern. Das Gremium vertritt die Interessen der Mitglieder gegenüber dem Land Baden-Württemberg, dem Bund und der Union.

Der Vorstand besteht aus 22 Mitgliedern, die sich in ein Präsidium sowie drei Mitgliedergruppen unterteilen. Stadtkreise sind Städtegruppe A, Mitgliedstädte über 15.000 Einwohner bilden die Städtegruppe B und Mitgliedstädte bis 15.000 Einwohner bilden die Städtegruppe C.

Einsatz für Ganztagsangebote

Als Mitglied in der Städtegruppe B will Jan Zeitler nach eigenen Angaben den Wandel von Stadtverwaltungen begleiten und „nach guten Lösungen zu streben, die den Menschen vor Ort zu Gute kommen“, so die Pressestelle der Stadt auf SÜDKURIER-Nachfrage. Als weitere Ziele nennt er unter anderem die Entbürokratisierung und Modernisierung der Verwaltungen.

Auf die Frage, welche Veränderungen er im Städtetag für Überlingen anstoßen könnte, verweist er auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsangebote für Grundschulkinder verweisen. Dieser gilt ab 2026 in Baden-Württemberg. „Dort sind noch zahlreiche Punkte von Seiten des Landes ungeklärt“, heißt es von der Pressestelle. Unklar seien demnach unter anderem die Ermittlung des Betreuungsbedarfs und die Verantwortlichkeit zwischen den Trägern.

Zwei Jahre Amtszeit

Die Amtszeit des Städtetag-Vorstands beträgt zwei Jahre. Bis zum Ende seiner aktuellen Amtszeit als Oberbürgermeister wird Zeitler Teil dieses Gremiums sein. Seine Mitgliedschaft spiele aber keinerlei Rolle hinsichtlich de politischen Karriere nach 2024, heißt es auf Nachfrage. „Es geht ausschließlich um die fachliche Aufgabe.“