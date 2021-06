Überlingen, Salem, Friedrichshafen vor 1 Stunde

Ob als Lolli oder für die Nase: Kindergärten in der Region setzen auf unterschiedliche Corona-Teststrategien

Schulkinder dürfen aktuell nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Für Kindergartenkinder gilt hingegen keine Testpflicht vor dem Besuch einer Einrichtung: Kommunen können frei entscheiden, welche Teststrategie sie in den Kitas wählen. Während in Salem seit Mitte April Selbsttests ausgegeben werden, startet Überlingen damit erst in Kürze. Die Gründe dafür sowie Reaktionen der Eltern lesen Sie hier.