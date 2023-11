Feuerwehrkommandant Jürgen Specker erinnert sich genau an jenen Donnerstagmorgen. Noch bevor er zur Arbeit fährt, hört er an jenem 15. Juli 2021 im Radio von einem Hochwasser in Rheinland-Pfalz. Erst mal nur eine Nachricht, er macht sich keine größeren Gedanken. Das ändert sich, als sein Chef, ein gebürtiger Ahrweiler, ihm sagt, dass er seine Eltern telefonisch nicht erreicht habe. „Mir ist immer mehr bewusst worden, dass da etwas Schlimmes passiert ist“, erinnert sich Jürgen Specker, Kommandant der Nußdorfer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen.

Weil die Feuerwehren Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Einsatzabteilung Überlingen-Nußdorf seit vielen Jahren eine enge Freundschaft pflegen, ruft der 53-jährige Feuerwehrkommandant vom Bodensee den stellvertretenden Feuerwehrchef von Bad Neuenahr an. „Schon nach wenigen Sekunden hab‘ ich gefragt, ob wir helfen können“, so der Nußdorfer.

Nußdorfer Helfer sind sofort bereit

Vier Tage lang, vom 17. bis zum 20. Juli, unterstützen zwölf Mitglieder der Abteilung Nußdorf die Einsatzkräfte in Bad Neuenahr. Jetzt, gut zwei Jahre nach der Katastrophe, haben die Feuerwehrmänner vom Bodensee erneut die 27.000-Einwohner-Stadt in Rheinland-Pfalz. Dort haben sie die Fluthilfemedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Dort erlebten sie auch große Dankbarkeit, wie sie erzählen, gerade auch von ihren dortigen Kollegen.

Die Auszeichnung Fast 43.000 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz und dem gesamten Bundesgebiet erhalten für ihren Einsatz während und nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 die Fluthilfemedaille des Landes. Laut dem Innenministerium Baden-Württemberg bekommen rund 2.400 registrierte Einsatzkräfte aus dem Südwesten die Fluthilfemedaille 2021.

Und vor Kurzem, bei der diesjährigen Schlussprobe der Überlinger Wehr, sei extra Kommandant Marcus Mandt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler an den Bodensee gekommen. Der Hauptbandmeister ließ es sich nicht nehmen, die Nußdorfer Helfer persönlich auszuzeichnen. Anlass für die Nußdorfer Helfer von damals, sich zu erinnern.

Als Transportfahrzeuge diente der Gerätewagen Logistik des Ausrückebereichs West sowie der Mannschaftstransportwagen aus Nußdorf, die mit entsprechender Ausstattung beladen wurden. | Bild: Feuerwehr Überlingen, Abteilung Nußdorf

An jenem 15. Juli hat Specker nur herumtelefoniert, wer mitfahren kann. Die meisten seiner Feuerwehrkameraden sagen sofort zu und nehmen Urlaub. Schnell befürwortet auch Oberbürgermeister Jan Zeitler den Einsatz. Gerätewart Thomas Schnell bereitet alles vor. Samstagmorgen am 17. Juli 2021 geht es los. Mittags sind sie in Bad Neuenahr.

Maximal vier Stunden Schlaf

Sie seien in ein Sondereinsatzkommando eingeteilt worden, losgelöst von der dortigen Einsatzstruktur. „Weil die Leitstelle überlastet war, erhielten wir punktuell die Adressen, wo wir hinmussten“, beschreibt Specker. „Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger 24 Stunden durchgeschafft – schlafen konnten wir maximal vier Stunden pro Tag.“

Der Einsatz Am 14. und 15. Juli 2021 löste extremer Starkregen an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Flutwelle aus und setzte weite Teile des Tals unter Wasser. 134 Menschen verloren ihr Leben. Rund 42.000 Menschen waren von den Folgen der immensen Zerstörungen betroffen. Von den 4200 Gebäuden entlang der Ahr wurden geschätzt mehr als 3000 beschädigt. Vier Tage, vom 17. bis 20. Juli, unterstützten zwölf Mitglieder der Einsatzabteilung Nußdorf die Einsatzkräfte in Bad Neuenahr bei der Beseitigung der Schäden. Als Transportfahrzeuge diente der Gerätewagen Logistik des Ausrückebereichs West sowie der Mannschaftstransportwagen aus Nußdorf, die mit entsprechender Ausstattung beladen wurden. Abteilungskommandant Jürgen Specker koordinierte den Einsatz.

Hochwasser kenne ja jeder aufgrund vieler Bilder im Fernsehen, berichtet Specker weiter. „Was aber für uns vor Ort wirklich erschreckend war: Wie gespenstisch es dort nachts ausgesehen hat. Wo vorgestern noch Mehrfamilienhäuser standen, war jetzt alles dunkel, leer, und Autos lagen auf den Dächern.“ Sein Stellvertreter Patric Häusler ergänzt: „Das macht schon sehr betroffen.“

Flut spült Straße weg

Der 35-jährige Häusler denkt dabei besonders an Baumarker-Sprays, die die Helfer erhalten. „Alle Autos, Wohnungen und Tiefgaragen, die wir kontrollierten, mussten wir mit einem Kreuz markieren, damit die anderen Rettungskräfte wussten, das hier schon kontrolliert wurde.“ Zunächst müssen die Nußdorfer nachts den Lagerkeller eines Weinguts leerpumpen, der vollgelaufen ist. Als Nächstes sollen die Nußdorfer zu einem Teilort fahren, in dem bis dahin noch keine Einsatzkraft gewesen ist. Sie beladen ihr Fahrzeug mit drei Paletten Wasser, „damit die Leute dort was zu trinken haben“, so Häusler. Doch aus dem Einsatz wird nichts: Denn die Straße ist einfach weg, was aber bis dahin noch keiner gewusst hatte. „Die Bundeswehr kam uns entgegen und hat uns das mitgeteilt. Deren Bergepanzer steckte fest“, so Häusler.

Geldautomaten liegen kreuz und quer

Und so geht es zum Einsatz in die Altstadt von Ahrweiler. „Wir haben dort, wo am meisten geschrien wurde, geholfen“, erinnert sich Specker. Beispielsweise in einer Bäckerei, um unter anderem die schon angekeimte Hefe zu entfernen, sonst, so die Befürchtung, wären in Kürze die Ratten gekommen. Leergepumpt wrd der Keller der Kreissparkasse. Dort werden sie gebeten, ob sie nicht den Tresor öffnen könnten. „Das konnten wir natürlich nicht“, sagt Häusler mit einem Schmunzeln. In dem Zusammenhang bemängelt er die Naivität mancher Zeitgenossen, die gefragt hätten, ob man Geld in der Sparkasse holen könne. Häusler: „Die Geldautomaten lagen kreuz und quer.“

Zwei Duschen für 400 Mann

Die Nußdorfer übernachten bei einem Kameraden aus Bad Neuenahr privat in einer Pension, ansonsten hätten die Nußdorfer Feldbetten nutzen müssen. „Es war schon ungewohnt, es war einfach dunkel, es gab kein fließendes Wasser und keinen Strom“, sagt Häusler. „Wenn du aufs Klo gegangen bist, musstest du einen Wasserkanister mitnehmen.“ Vor allem für die jüngeren Helfer sei der nicht vorhandene Strom ungewohnt, da sie ihre Handys zunächst nicht aufladen konnten. Das Duschen war die ersten zwei Tage nur für Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus möglich, Privatleute guckten in die Röhre. „Zwei Duschen mit kaltem Wasser für rund 400 Einsatzkräfte “, erinnert sich Specker.

Große Dankbarkeit

Besonders bemerkenswert ist nach Darstellung der beiden Wehrleute die große Dankbarkeit der Geschädigten – und wie gefasst sie in dem Moment sind, trotz ihrer fatalen Lage. Den Zusammenhalt sei super gewesen und die Hilfsbereitschaft. „Es gab mehr zu Essen als wir konnten.“ Auf dem Rückweg hätten sie „fast schon ein schlechtes Gewissen“ gehabt, erinnert sich Kommandant Specker. Schließlich sei die Hilfe der Nußdorfer nichts anderes gewesen als „nur ein Tropfen auf einem heißen Stein“.