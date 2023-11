Überlingen vor 1 Stunde

Ortschaftsrat trifft seine eigene Entscheidung: Nußdorf bekommt einen Martin-Walser-Park

Ungeachtet des Votums in der Gesamtstadt, in einem dortigen Neubaugebiet einen Platz nach dem Dichter zu benennen, geht man im Teilort, in dem Walser wohnte, einen eigenen Weg. Und will auch die Familie einbeziehen.