So ganz geheuer war der Polizei die Zusammenkunft von Tuningfreunden am Samstagabend im Oberriedweg nicht. „Mehrfach“, wie es auf Nachfrage bei der Pressestelle hieß, habe die Polizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Adresse aufgesucht. „Hierbei ergaben sich zu keiner Zeit relevante Feststellungen, ein Tätigwerden der Polizei war nicht vonnöten.“ Also alles ruhig in Überlingens Tuningszene?

Keine Beschwerden nach Treff am Samstag

Skepsis war angebracht, nachdem der 26-jährige Mateusz Ostrozny für Samstag zunächst öffentlich zu einer Veranstaltung unter Tuning-Freunden eingeladen hatte, die Veranstaltung auf Anraten der Stadt Überlingen absagte, dann aber doch ein privates kleines Treffen veranstaltete. Von diesem – siehe Aussage der Polizei – ging kein Ärger aus. Ostrozny hätte auch keinerlei Interesse daran. Sein Ziel sei es nach wie vor, den Ruf der Tuningszene aufzupolizieren.

Zuvor 600 Fahrzeuge bei Rafi

Ostrozny war es, der in der Vorwoche auf dem Firmenparkplatz von Rafi ein Treffen organisierte, zu dem mehr als 600 Fahrzeuge kamen. Ruhestörungen wurden auch dort nicht beklagt, die Stadt leitete dennoch ein Bußgeldverfahren ein, wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und gegen das Straßengesetz.

Mateusz Ostrozny aus Überlingen ärgert sich darüber, dass „ein paar schwarze Schafe“ den Ruf der Tuningszene ramponieren. Er rechnet die Krachmacher der „Poserszene“ zu und will mit ihnen „intern aufräumen“. Ds Bild zeigt ihn in seiner Werkstatt mit seinen Autos, einem tiefergelegten VW Käfer, eine BWM (er hat nach Angaben Ostroznys 1000 PS) und einem Jeep, der für jedes Gelände geschaffen wurde. | Bild: Hilser, Stefan

Die Tuningszene gilt als heterogene Clique. Zu ihr zählen auch Poser und Raser, die Lärm verursachen und Menschenleben gefährden. Ostrozny ist überzeugt davon, die Störer aussortieren zu können, wenn man nur in kooperativer Weise mit Stadt und Polizei Richtlinien schafft, eine Art Leitplanke, innerhalb der die Tuningszene sich gegenseitig kontrolliert und sanktioniert. Das „Katz- und Maus-Spiel“ mit der Polizei und dem Ordnungsamt bringe nichts, findet Ostrozny, die Szene werde immer nur an andere Plätze verschoben, wo neuer Ärger entsteht.

Die Stadt Singen hat seit Jahren ein Problem mit der Tuningszene und setzt auf Verbote sowie Platzsperrungen. An ein „pädagigisches Konzept“, wie es Ostrozny vorschwebt, glaub die Stadt Singen nicht. Das Risiko, das von der Szene ausgehe, sei zu groß, so der städtische Pressesprecher Achim Eickhoff.

Kein Interesse der Stadt an Ostroznys Idee

Ostrozny sagte, Singen habe Interesse an seinem Konzept geäußert. Von offizieller Seite ist davon nichts bekannt. Die Stadtverwaltung ist zwar informiert über das, was dem 26-Jährigen vorschwebt. Eickhoff jedoch sagte: „Es ist niemandem hier in der Verwaltung davon etwas bekannt, dass man an seinem Konzept interessiert sei.“ Er glaube auch nicht, dass sich jemand findet, der für solche Treffen die Gesamtverantwortung übernehmen will. „Ich bin mir auch nicht sicher, ob Herrn Ostrozny die Tragweite bewusst ist.“

Zunächst Privatsache

Was die Szene auf privatem Grund macht, sei deren Sache. Das Konzept der Stadt Singen sehe jedenfalls vor, an neuralgischen Punkten, vor allem an zwei Kreisverkehrsplätzen in der Südstadt, ein Tempolimit zu verhängen „und als ultima ratio eine Sperrung“. Das werde man nicht dauerhaft machen, an den vergangenen drei Wochenenden habe die Sperrung jedoch zu einer Beruhigung geführt. Ihm sei zwar bekannt, dass die äußerst mobile Szene mit den Ordnungskräften „ein Katz- und Maus-Spiel“ veranstaltet, es habe in Singen ausweichend aber kein anderes größeres Treffen stattgefunden.