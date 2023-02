Mehmet-Akif Güleç ist seit Montag krankgeschrieben. Seine Gedanken kreisen und sind bei überlebenden und verstorbenen Verwandten aus der Provinz Hatay im Süden der Türkei. Seinem Bruder, dessen Frau und seinen anderen Geschwistern geht es gut, sagt der Uhldinger. Doch die Enkel seiner Tante zweiten Grades sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. „Ich stehe noch immer unter Schock. Das nimmt mich enorm mit.“

Obdachlosigkeit und Leichen auf den Straßen

Güleç steht in der Küche des Türkischen Arbeiter-Vereins (TAV) und trinkt einen Tee, als er dies erzählt. Er hat weder Tränen in den Augen, noch bricht seine Stimme. Sein Blick ist vor allem eines: leer.

Mehmet-Akif Güleç aus Uhldingen. Seine Familie ist direkt betroffen vom Erdbeben in der Türkei. | Bild: Cian Hartung

Sein Bruder habe erzählt, dass in Hatay viele Menschen nun auf der Straße leben und wegen der Kälte frieren. Güleç habe angeboten, ihm Geld zu schicken, doch das bringe wohl alles nichts. Vor Ort mangele es an Lebensmitteln, Benzin oder anderen Versorgungsgütern, sagt der Post-Mitarbeiter.

Glück im Unglück

Auch Gökhan Bahadir ist seit Montag in ständigem Austausch mit seinen Cousins, die ebenfalls in der Provinz Hatay leben. „Mein Cousin, seine Frau und mein anderer Cousin haben glücklicherweise überlebt“, erzählt der 31-Jährige aus Hödingen. Zum Zeitpunkt des Erdbebens sei einer seiner Cousins unterwegs auf Geschäftsreise außerhalb des direkt betroffenen Gebiets gewesen. „Das war sein Glück im Unglück.“

Von dessen Frau und seinem anderen Cousin hat er seither nicht viel erfahren können. Ihnen gehe es aber den Umständen entsprechend gut, sagt Bahadir. Aktuell seien sie gemeinsam auf dem Weg nach Antalya. „Dort wollen sie erst einmal durchschnaufen und gucken, wie es weitergeht.“

Friedrichshafen Vor der Moschee stapeln sich die Kartons. Türkische Vereine sammeln für Erdbeben-Opfer Das könnte Sie auch interessieren

„Für mich war das alles unvorstellbar“

Als Bahadir auf Facebook und Instagram von der Nachricht erfuhr, konnte er die Ausmaße der Naturkatastrophe nur erahnen. „Für mich war das alles unvorstellbar, was ich da auf den Bildern gesehen habe“, erzählt der Datenbank-Entwickler. Er habe sich gefragt, was man von Überlingen aus für Angehörige und Landsleute tun könne – und schloss sich mit anderen Mitgliedern aus dem TAV zusammen.

Pakete voller Hilfsgüter

Seit dem Erdbeben herrscht im Vereinshaus an der Rengoldshauser Straße Hochbetrieb. Im Aufenthaltsraum verfolgen Mitglieder im Fernsehen, wie sich die Situation in ihrer Heimat entwickelt. In einem Unterrichtsraum nebenan stapeln sich Kisten mit Hilfsgütern wie Schlafsäcke, Decken, Jacken, Babywindeln oder Kinderklamotten. Mehrere Mitglieder haben ihre Freizeit geopfert, um die Güter zu verpacken, die am Montag von Friedrichshafen aus in einem Lastwagen in die Türkei gefahren werden.

Im Einsatz: Filiz Tosun, Mutlu Alkan und Lilay Kurt und andere Mitglieder bereiten Hilfspakete in einem Unterrichtsraum des Vereins vor (von links). | Bild: Cian Hartung

„Es haben sich sehr viele Menschen bei uns gemeldet, dafür sind wir extrem dankbar“, sagt Mehmet Celik, Vorsitzender des Vereins. Sachspenden müssten sie mittlerweile aber ablehnen. „Besser sind Geldspenden an Organisationen, die dann vor Ort eingesetzt werden können.“

Spenden Mehrere Organisationen haben Spendenkonten für Katastrophenopfer und Rettungsmaßnahmen eingerichtet. Der Staatliche Katastrophenschutz AFAT nimmt beispielsweise Spenden entgegen unter der Kontonummer DE50 5122 0700 2000 4524 54 (T.C. Ziraat Bank). Auch Gelder an die Hilfsorganisation Roter Halbmond kommen Erdbebenopfern und -helfern zu Gute. Die Kontonummer lautet: DE 26 5122 0700 1080 0000 01 (T.C. Ziraat Bank).

Schwarzwald-Baar-Kreis So erlebt Derya Türk-Nachbaur die Nachrichten aus der Türkei: Erdbeben trifft Heimat ihrer Familie Das könnte Sie auch interessieren

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Mehmet-Akif Güleç zeigt sich nach den Todesfällen in seiner Familie dankbar für die Gemeinschaft in dem Kulturverein. „Es ist schön, dass ich herkommen kann und diesen Zusammenhalt spüre.“

Dass sein Heimatland nach der Katastrophe wieder aufstehe – daran hat er keinen Zweifel. „Wir sind ein Erdbebenland“, sagt der Uhldinger, „wir sind in solchen Situationen erfahren.“