Die Beamten seien eingeschritten, heißt es im Polizeibericht, als die drei Männer und eine Frau am Landungsplatz „lautstark randalierten und Passanten anpöbelten“.

Drei von ihnen seien deutlich alkoholisiert gewesen, sie hätten sich uneinsichtig gegenüber den Beamten gezeigt. Auch nachdem Platzverweise ausgesprochen wurden, sei die Gruppe mehrfach schreiend und grölend zum Landungsplatz zurückgekehrt. Nachdem einer der Männer mit einer Flasche warf, wurde er in Gewahrsam genommen. Eine Frau, die sich dem Platzverweis mehrfach widersetzte und dabei lautstark schrie, sei ebenfalls in Gewahrsam genommen worden. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung auf dem Revier müssen die Beteiligten nun mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Bereits am Freitagabend fiel eine Gruppe am Mantelhafen in ähnlicher Weise auf.