Die Polizei hat in einer Meldung vom Dienstag vor einem falschen Pflegedienst-Mitarbeiter gewarnt, der einer Seniorin, die in der Straße Rosenhag wohnt, am vergangenen Sonntag ausnehmen wollte. Tags darauf, am Mittwoch, berichten die Ermittler jetzt über einen zweiten, ähnlichen gelagerten Fall. Ebenfalls am Sonntag habe sich ein Betrüger mit den gleichen Absichten als Essenslieferant ausgegeben.

Unter dem Vorwand, Essen auf Rädern zu liefern, sei der Unbekannte am Sonntag zwischen 11 und 11.30 Uhr in die Wohnung einer 91-Jährigen gelangt, berichtet die Polizei weiter. Der Täter habe die Begleichung einer Rechnung für zurückliegende Essensbestellungen in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags verlangt. Und er habe nach Bargeld gefragt.

Auch er habe im weiteren Verlauf ein Gespräch mit Angehörigen der Seniorin vorgetäuscht und verließ das Haus im Anschluss ohne Diebesgut. Der Betrüger sei als groß, schlank und etwa 35 Jahre alt beschrieben worden. Er habe kurze Haare und eine FFP2-Maske getragen. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Telefon 07551 8040 entgegen.