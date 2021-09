Bodenseekreis vor 3 Stunden

Nicht seine erste Straftat: Drei Jahre und sechs Monate Haft für 22-Jährigen, der mit Drogen handeln wollte

Immer wieder ist ein 22-Jähriger in seiner Jugend durch kleinere Straftaten auffällig geworden. Dann beobachtete ihn eine Nachbarin dabei, wie er in seiner Wohnung synthetische Drogen aus dem Darknet für den Handel in Tüten abpackte. Vor dem Amtsgericht Konstanz wurde er verurteilt.