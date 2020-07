Schon beim „Jedermann“ stellten die Noltes ihr Theater zwar nicht auf den Kopf, doch sie kehrten das Hinterste nach vorn und tauschten mit dem Publikum die Perspektiven. Zum Neustart nach dem Lockdown haben Oliver Nolte und Birgit Nolte-Michel alles getan, um den Hygienevorschriften zu genügen und dem Publikum ein nicht nur unterhaltsames, sondern ein sicheres Theatervergnügen zu bieten. Dazu haben sie die Sitzplätze auf 30 Stühle mit dem vorgeschriebenen Abstand auf fast ein Drittel ausgedünnt. Bei der Prävention gelten neben Distanz und Händewaschen noch drei wichtige Grundsätze: Lüften, lüften, lüften. Ein Pluspunkt des Kellertheaters war es schon bislang, dass eine kontinuierliche Be- und Entlüftung installiert ist. Nun investierten die Noltes noch in eine professionelle HEPA-Filteranlage, wie sie in besonders sensiblen Einrichtungen zum Einsatz kommt.

Überlingen Augenblick mal bitte: Schauspielerin zeigt selbst mit Maske viel Gefühl Das könnte Sie auch interessieren

Hinter den Theaterleuten liegt eine harte Zeit

„Hurra, sie leben noch“, könnte man als Theaterfan ausrufen. Doch Oliver Nolte und Birgit Nolte-Michel haben eine harte Zeit hinter sich, die nach eigenem Bekunden zwar relativ entspannt begann. Ihnen dann aber doch je länger, desto mehr zusetzte. „Wir hatten ja praktisch Berufsverbot“, sagt Oliver Nolte, hält die Maßnahmen der Politik dennoch für völlig richtig. Bei dem Modell des Paares schlägt der Lockdown noch dramatischer zu als bei anderen Kultureinrichtungen. Von wegen kreative Pause. „Wenn man sich so unter Druck fühlt, kann man nicht kreativ sein“, sagt Oliver Nolte.

Überlingen Vertrauen ist der Kitt, der alles zusammenhält Das könnte Sie auch interessieren

Reservierungen trotz erhöhtem Eintrittspreis

Das private Theater ist eine finanzielle Gratwanderung. Dem tragen die Noltes nach Reduzierung der Platzzahl nun mit einem höheren Ticketpreis Rechnung. 40 Euro sind eine echte Ansage und stellen die Theaterfans und deren Solidarität auf die Probe. Doch die Reservierungen kamen schnell, freut sich Oliver Nolte. Als kleines Bonbon ist ein Getränk inbegriffen. Der Neustart beginnt von 30. Juli bis 1. August mit dem musikalischen Abend „Sommersonnenrausch“, den Birgit Nolte-Michel und Michael Lauenstein mit Jazzsongs, Chansons und mehr gestalten. Infos und Kartenreservierung im Internet oder unter Telefon 0 75 51 / 831 02 22