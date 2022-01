Überlingen vor 5 Stunden

Neues Jahr, neues Glück: Sieben Menschen sprechen über ihre Wünsche und Vorsätze

Das dritte Jahr im Schatten der Corona-Pandemie bricht an. Was erhoffen sich die Menschen dieses Mal? Wir haben in der Überlinger Fußgängerzone nach Wünschen und guten Vorsätzen gefragt.