von Sabine Busse

Beim Jugendgemeinderat läuft es im Moment nicht rund. Die im November geplante Wahl wurde abgesagt, weil sich nur drei Kandidaten gemeldet hatten. In der letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr wurden daher nicht wie geplant die Nachfolger vereidigt. Stattdessen sollte über Änderungen der Wahl- und Geschäftsordnung abgestimmt werden. Das war nicht möglich, da nur zwei Räte anwesend und damit das Gremium nicht beschlussfähig war.

Die Verwaltungs-Mitarbeiterinnen Daniela Joos und Lena Gleisner informierten daher nur einen kleinen Kreis. Zuerst stellten sie den neuen Zeitplan für die Wahl vor: Der Bewerbungszeitraum soll vom 30. Januar bis zum 2. März 2023 laufen. Die Wahl ist für die letzte Märzwoche vorgesehen.

Diese Terminplanung birgt einen gewissen Zeitdruck. Da der Fall einer abgesagten Wahl nicht vorgesehen war und die Jugendgemeinderäte nun kommissarisch bis zur Vereidigung der Nachfolger im Amt sein sollen, muss die Wahl- und Geschäftsordnung geändert beziehungsweise ergänzt werden. Die Beratung dazu fiel wegen der leeren Stühle bei der Dezember-Sitzung aus. Damit könnte es passieren, dass der Gemeinderat die Änderungen in seiner nächsten Sitzung am 25. Januar 2023 ohne vorherige Beteiligung der Jugendlichen beschließt. Das wäre laut Plan bereits drei Tage nach der amtlichen Bekanntmachung des Wahlzeitraums.

Überlingen Jugendgemeinderat nach verschobener Wahl weiter auf Kandidatensuche Das könnte Sie auch interessieren

Termindruck gibt es auch in Sachen Jugend-App. In der Pressemitteilung zur Absage der Wahl wurde OB Jan Zeitler zitiert, dass er für die Mobilisierung von Kandidaten auf die App setze. Die ist aber noch nicht im Einsatz. Zurzeit würden die Redaktionsstatuten von einer Rechtsanwaltskanzlei überprüft, sagte Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger. Wenn die Jugend-App dem Jugendgemeinderat mehr Sichtbarkeit bei der Zielgruppe und damit mehr Kandidaten bringen soll, müsste sie sehr bald den Betrieb aufnehmen und schnell den Weg auf die Handys der Jugendlichen finden. Die Antwort der Pressestelle auf eine Anfrage des SÜDKURIER im Nachgang zum Starttermin fällt vage aus: „Wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit der Jugend-App an den Start gehen können.“

In der Sitzung des Gremiums stellten die Verwaltungsmitarbeiter zudem noch mögliche Änderungen der Wahl- und Geschäftsordnung vor. Diese basierten auf den bisherigen Erfahrungen, führte Daniela Joos aus. Zu den vorgeschlagenen Änderungen gehört beispielsweise eine Reduzierung der inoffiziellen Sitzungen. Das Gremium traf sich bisher vierzehntägig in der Rampe und nutzte die öffentlichen Termine für die Bekanntgabe von Ergebnissen. Ziel dieser Änderung sei es, so Joos, die Debatten und Entscheidungsfindungen für die Öffentlichkeit transparenter zu machen.

Austausch mit der Stadtverwaltung

Dazu soll es einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Vorstand des Jugendgemeinderats und der Stadtverwaltung geben. Dabei könnten die Nachwuchspolitiker über wichtige Themen und Termine der anderen Gremien informiert werden.

Nach dem offiziellen Teil der Sitzung betonte Sven Erik Feger, Stellvertretender Vorsitzender des Jugendgemeinderats, noch einmal wie wichtig Social Media Kanäle für sie wären. „Ich setze mich schon lange dafür ein, dass wir einen Instagram Account bekommen.“ Er betreue das Projekt bereits lange und hoffe auf baldige Umsetzung. Diese Hoffnung scheint vergebens. „Ein städtischer Instagram-Account für den Jugendgemeinderat ist seitens der Stadtverwaltung derzeit nicht geplant“, schrieb die Pressestelle auf SÜDKURIER-Nachfrage.