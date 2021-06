Das Land hat die Corona-Verordnung erneut geändert. Die dadurch möglichen weiteren Lockerung der Coronamaßnahmen im Bodenseekreis ab dem Samstag, 5. Juni, hat auf dem Gelände der Landesgartenschau vor allem weit reichende Auswirkungen auf die Veranstaltungen auf der Seebühne.

Bodenseekreis Außengastronomie ohne Testpflicht: „Eine Erleichterung – und noch mehr Chaos“ Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Inkrafttreten des Öffnungsschritts 2 dürfen die Verantwortlichen der Landesgartenschau ab Samstag 250 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne der Sparkasse-Bodensee-Bühne zulassen, statt wie bisher 100. Das teilt Pressesprecherin Petra Pinscher am Freitag, 4. Juni, aktuell mit.

Zwei aktuelle Veranstaltungen am Wochenende Klimawandel am Bodensee „Perspektive Zukunft: Klimawandel am Bodensee“ – über dieses Thema diskutieren Expertinnen und Experten am Samstag, 5. Juni, 18 Uhr, auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne. Den Einführungsvortrag zum Klimawandel im Allgemeinen hält Claudia Kleinert. An der Diskussionsrunde nehmen teil: Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND, Dr. Martin Wessels vom Institut für Seenforschung und Dr. Manfred Büchele von der Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee. Martin Thiel aus der SWR-Umweltredaktion moderiert die Podiumsdiskussion. Karten über den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Landesgartenschau. Für Kinder: Siebensteins Rabe Rudi Siebensteins Rabe Rudi und seine tollen Abenteuer – seit Jahrzehnten begeistert die Kultsendung Siebenstein die Kinder. Am Sonntag, 6. Juni, 14.30 bis 15.10 Uhr, sind Siebenstein und Rudi auf der Bodensee-Bühne zu erleben. Besonders angesprochen werden dabei Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter. Siebenstein und Rudi besuchen das ganze Jahr hindurch ihre kleinen Fans in ganz Deutschland, um mit ihnen gemeinsam spannende Abenteuer zu erleben, jetzt auf der Landesgartenschau. Platzkarten über den Veranstaltungskalender auf der Homepage der Landesgartenschau.

Bei Öffnungsschritt 3 entfällt auch auf der LGS die Testpflicht für die Außengastronomie

Die Teilnahme ist nach wie vor nur möglich mit einer online gebuchten Platzkarte und wenn die Zuschauerin, der Zuschauer „getestet, geimpft oder genesen“ ist. Sollte die positive Entwicklung so weitergehen wie bisher und die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Sonntag unter 50 liegen, dann kann ab Montag, 7. Juni, Öffnungsschritt 3 eintreten – und damit die Lockerungen für den Inzidenzstatus „unter 35“. Dann entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie und bei Outdoor-Veranstaltungen.

Das Gelände der Landesgartenschau von oben mit der Seebühne links im Bild. | Bild: Achim Mende

Die Platzkartenbuchung für die Seebühne allerdings bleibt. Im Veranstaltungskalender der Landesgartenschau sind die Veranstaltungen entsprechend gekennzeichnet. Die Pflicht, sich bei Veranstaltungen zu registrieren, bleibt vorerst, das geht per Liste oder per Luca-App – mittels QR-Code an jedem Veranstaltungsort.

Bodenseekreis Weitere Corona-Lockerungen im Bodenseekreis – diese Änderungen treten in den nächsten Tagen in Kraft Das könnte Sie auch interessieren

Bei Inzidenzstatus unter 35 wird die Teststation am Bahnhof Therme geschlossen

Im Öffnungsschritt 3 wird überdies ein personenbegrenzter Zutritt für Indoorveranstaltung möglich, die Maskenpflicht bleibt. Und der Zutritt zur Innengastronomie sowie zu Indoor-Veranstaltungen wird für Getestete, Geimpfte oder Genesene möglich. Falls Stufe 3 zündet, würde auch die Teststation am Bahnhof Therme von Montag an geschlossen. Auf der Seebühnen-Tribüne könnten dann ab Montag immer noch 250 Menschen mit Platzkartenreservierung an Veranstaltungen teilnehmen, sie müssten aber nicht mehr geimpft, genesen, getestet sein.

Neue Perspektiven bieten sich ab dem 7. Juni aber auch bei den Blumen. Der Frühlingsflor wird durch Sommerblumen ersetzt. | Bild: Jakober, Stephanie

Am Sonntag, 6. Juni, wird der 100 000. Besucher erwartet

Ungeachtet der Einschränkungen durch die Corona-Bestimmungen erweist sich die Landesgartenschau schon von Beginn an als Publikumsmagnet. Seit sie am 30. April ihre Pforten öffnete, wurden nochmals 300 Dauerkarten verkauft, informiert Pressesprecherin Petra Pinscher weiter. Um die Mittagsstunde des Sonntags, 6. Juni, erwartet das LGS-Team den 100 000. Besucher.

Baden-Württemberg Neue Corona-Verordnung: Bei niedriger Inzidenz deutliche Lockerungen bei Testpflicht und Gastronomie-Sperrstunde Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt lösen die Sommerblumen den Frühlingsflor ab

Auch bei der Flora tut sich ab Montag, 7. Juni, allerhand. Es wird der Frühlingsflor ausgetauscht und die Sommerblumen kommen sukzessive in die Erde, teilt die Landesgartenschau weiter mit. Auftakt des Wechsels ist in den Villengärten. Insgesamt sind es etwa 23 000 Pflanzen. Löwenmäulchen, Angelonien, Celosien, Cleome, Cosmea, Dahlien, Rittersporn, Sunsatien, Ziertabak, Phlox, Zinnien , Goldmarie, Salvien, Rudbeckien, Verbenen, Begonien. Viele Bienenfreunde sind darunter.

Der Iris-Farbkreis in den Rosenobelgärten blüht aktuell

Eine kleine Sensation für die Besucher der Landesgartenschau Überlingen – der Iris-Farbkreis in den Rosenobelgärten blüht in voller Pracht. Ein Regenbogen aus 15 farblich fein aufeinander abgestimmten hohen Bartiris-Sorten sorgen für ein blütenreiches Schauspiel. Doch der Farbkreis ist nicht nur schön anzusehen. Er besitzt auch ökologischen Nutzen, denn viele der Begleitstauden sind reiche Nektarquellen für Insekten und locken Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an.