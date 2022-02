von Sabine Busse

Sobald der Nachwuchs ein Jahr alt ist, haben Eltern einen Rechtsanspruch „auf ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege“, wie es der Gesetzgeber formuliert. Soweit die Theorie. Wie die Praxis in Überlingen aussieht, belegen folgende Zahlen: „Aktuell stehen insgesamt 56 Kinder auf der Warteliste, davon 22 U3-Kinder und 34 Ü3-Kinder“, schreibt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Abkürzungen U3 und Ü3 stehen für Kinder unter beziehungsweise über drei Jahren. Der Rechtsanspruch auf einen Platz für Kinder ab drei Jahren in einer Tageseinrichtung besteht seit 1996. Seit 2013 können sich Eltern von Kindern, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf den Rechtsanspruch für ein Betreuungsangebot von vier Stunden am Tage berufen.

Vergabekriterien bestehen seit 2018

Wer in Überlingen auf einen frei werdenden Platz nachrücken darf, regeln aktuell die 2018 vom Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien für Kinderbetreuungsplätze. Das Verfahren soll überarbeitet werden, um den rechtlichen Anforderungen zu genügen, die durch zahlreiche Urteile in den vergangenen Jahren konkretisiert wurden. Dieser Aspekt und ein Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat waren Auslöser für die Neuregelung.

Thema steht am 16. Februar auf der Tagesordnung des Gemeinderats

„Wir möchten ein Punktesystem einführen, um die Vergabe besser nachvollziehbar zu machen und strukturierter durchführen zu können“, erläuterte Adelheid Hug, Leiterin der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung, im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales. Außerdem soll ein zentrales digitales Anmeldeverfahren eingeführt werden und bereits ab März zum Einsatz kommen. Im Ausschuss wurde das Thema vorberaten, am 16. Februar beschäftigt sich der Gemeinderat damit. Die Sitzung im Gemeinderat beginnt um 17 Uhr, die Vergabekriterien stehen als Punkt 5 auf der Tagesordnung.

Vorrang haben auch Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf

Der von Adelheid Hug vorgestellte Entwurf eines Punktesystems listet Kriterien auf, die zum Beispiel abfragen, ob einer oder beide Eltern erwerbstätig sind und in welchem Umfang. Dazu fließt ein, ob ein alleinerziehender Elternteil den Antrag stellt oder bereits Geschwisterkinder in einer Einrichtung untergebracht sind. Vorrang bei der Aufnahme haben Jungen und Mädchen, bei denen das Kindeswohl gefährdet ist oder ein besonderer Förderbedarf festgestellt wurde.

Mehr Chancen für Schwangere und Eltern mit jüngeren Geschwisterkindern?

Die Vergabekriterien müssten sich laut Rechtsprechung immer am Kind orientieren, erklärt Adelheid Hug, und nicht am Betreuungsbedarf der Eltern. Damit erteilte sie dem Antrag der CDU-Fraktion eine Absage. Die Fraktion wollte Eltern mit jüngeren, zu Hause betreuten Geschwistern und Müttern, die wieder schwanger sind, bessere Chancen auf einen Kitaplatz einräumen. Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger ergänzte, dass der Entwurf bereits mit den freien Trägern abgestimmt sei, was man ungern durch Änderungen ins Wanken bringen wolle. Die Rechtslage zwinge die freien Träger von Kindergärten, wie kirchliche Institutionen oder solche mit besonderer pädagogischer Ausrichtung, nicht dazu, die Kriterien zu übernehmen. Daran ändere auch die öffentliche Förderung dieser Betreuungseinrichtungen in freier Trägerschaft nichts.

Welchen Nachweis brauchen Eltern, die arbeitssuchend sind?

Bei der Diskussion im Ausschuss ließ Alexander Bruns (CDU) nicht locker und erreichte, dass der Antrag mit den freien Trägern besprochen wird. Der Punkt wurde auf eine Liste mit Themen gesetzt, die die Verwaltung noch vor der nahen Sitzung des Gemeinderates klären will. Dazu gehört auch die Frage, in welcher Form Eltern einen Betreuungsnachweis benötigen, um sich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden zu können. Dieser Aspekt ergab sich bei der Beratung. Günter Hornstein (CDU) sprach von einer Spirale, in die Eltern kämen: Sie erhalten keinen Betreuungsplatz, weil sie nicht arbeiten, könenn sich aber gleichzeitig ohne gesicherte Versorgung des Kindes nicht arbeitssuchend melden. Hier will die Verwaltung die aktuelle Vorgehensweise klären.

Änderungen zugunsten von Alleinerziehenden?

Manuel Wilkendorf (SPD) regte eine Änderung des Punktesystems für Alleinerziehende an. Daher steht auch die Frage auf der Liste, wie viele Punkte Alleinerziehende ohne Beschäftigungsnachweis im Vergleich zu denen mit einer Arbeitsstelle sowie arbeitenden Paaren bekommen. Über die Punkte auf dieser Liste hat der Gemeinderat zu entscheiden.

Wenige Punkte für „soziale Härtefälle“

Wie vielschichtig das Thema ist, demonstrierten die Fragen von Bettina Dreistl-Wanschura (LBU/Grüne). Sie wollte wissen, warum Härtefälle relativ wenige Punkte erhielten und warum Kinder des Kita-Personals bevorzugt werden. Die Antworten lieferte Raphael Wiedemer-Steidinger: „Sozialer Härtefall ist kein rechtssicherer Begriff.“ Damit wäre er als Kriterium schwer nutzbar. Die Kinder von Beschäftigten einer Kita würden vor allem deshalb bevorzugt, da diese Beschäftigten sonst nicht arbeiten könnten und so das Angebot für alle noch kleiner würde. Oberbürgermeister Jan Zeitler sagt: „Wir versuchen, uns mit diesem ersten Aufschlag dem Thema gerecht zu nähern.“ Er ergänzte im Hinblick auf die sich stetig verändernde Rechtslage durch neue Urteile: „Wir werden uns dauerhaft damit beschäftigen müssen.“

Verantwortlich für die Tagesbetreuung ist der Landkreis

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, also das Jugendamt des Bodenseekreises, ist für die Kindertagesbetreuung zuständig. Dort können Eltern, die keinen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs bekommen haben, ihren Rechtsanspruch geltend machen. „Die Kommunen müssen unterstützen“, wie Adelheid Hug es formulierte, und für ein ausreichendes Platzangebot sorgen.