Knapp 100 Personen waren in das Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf zur Greenpeace Live-Reportage „Tor zur Antarktis“ mit der international preisgekrönten Naturfotografin Kerstin Langenberger gekommen. Die 41-Jährige erzählte von ihrer Zeit in Südgeorgien, einer 160 Kilometer langen, 30 Kilometer breiten und kaum bewohnten Insel zwischen der Antarktis und dem südlichen Zipfel von Südamerika. Dafür gibt es dort jede Menge Tiere an Land und vor allem im Wasser. „Dort leben all die Tiere, denen es auf der Antarktis zu kalt ist“, erklärt sie und zeigt Bilder von See-Elefanten, Pelzrobben, Riesensturmvögel und vielen mehr.

Zur Person Kerstin Langenberger reiste nach dem Abitur nach Island und verliebte sich sofort in das Land. Mittlerweile lebt sie schon mehr als zehn Jahre dort. Ihre Leidenschaft gilt vor allem den skandinavischen Ländern. Die 41-Jährige verdient ihren Lebensunterhalt mit Tätigkeiten im Bereich Fotografie, Tourismus, Umweltschutz und Journalismus. Hierbei betätigt sie sich unter anderem als Lektorin und Guide auf Expeditions-Kreuzfahrtschiffen in der Arktis und der Antarktis, als Hundeschlittenführerin in Norwegen, als Hüttenwartin und Rangerin in Island und Neuseeland, als Umweltschützerin und Fotografin für Greenpeace Nordic in Skandinavien sowie ganz bodenständig als Bäuerin in Österreich, Island und Norwegen. Mittlerweile ist sie vielfach ausgezeichnete Naturfotografin. Sie versucht ihr Leben so gut es geht mit Klimaschutz und Naturschutz zu vereinen. Deshalb hat sie beschlossen, nicht mehr ins Flugzeug zu steigen. Mehr zu Kerstin Langenberger im Internet unter: https://islandkerstin.blogspot. com /.

Liebe zu Königspinguinen entdeckt

Ganz offensichtlich angetan war Kerstin Langenberger in ihrer Zeit in der „Serengeti der Antarktis“, wie die Insel aufgrund der Fruchtbarkeit genannt wird, von den Königspinguinen, von denen es auf der Insel Südgeorgien in der Antarktis die weltweit größten Kolonien gibt. Die 41-Jährige arbeitete im Südgeorgien-Museum in Grytviken, dem ehemaligen Verwaltungszentrum des britischen Überseeterritoriums, und nutzte ihre freie Zeit zum Fotografieren. Entstanden sind atemberaubende, farbenfrohe, kuriose und vor allem emotionale Bilder und Zeitraffer, die sie in Nußdorf zeigte.

Naturschützerin spricht über den Klimawandel

An dem Abend ging es aber auch um Klimawandel und Umweltschutz. Langenberger ist aktuell auf einer Tour in Süddeutschland, die von Greenpeace initiiert und vom Wunderwelten-Festival organisiert wird. Kein Wunder also, dass auch die kritischen Töne nicht zu kurz kamen. Allerdings schaffte es die Naturschützerin, diese ohne den imaginären erhobenen Zeigefinger loszuwerden. Sie ließ viel lieber Bilder sprechen – auch historische Dokumente, denn Südgeorgien war bis in die 1960er-Jahre ein Mekka des Walfangs – bis die Meere nahezu leergefischt waren. Heute zeugen noch Ruinen und Schiffswracks aus dieser Zeit, die der Naturfotografin als Kulisse dienten.

Aufwühlende Reise durch die tierreiche Welt

Nach gut zwei Stunden war der zweiteilige Vortrag vorbei. Kerstin Langenberger, die beim Vortragen sichtlich Spaß hatte und bei den Sequenzen, die rein mit Musik untermalt waren, selbst immer wieder grinsen musste, wurde von den größtenteils beeindruckten Besuchern hochgelobt. Und das zurecht, denn sie schaffte es, jeden einzelnen im Saal über die doch ungewöhnlich lange Zeit des Vortrages durch ihre mitreißende Art und Weise zu erzählen und ihre atemberaubenden Bilder auf eine abenteuerliche, farbenfrohe und vor allem tierreiche, aber auch aufwühlende Reise mitzunehmen.