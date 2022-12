Die US-amerikanischen Behörden haben die Schuldzuweisung der Stadt Friedrichshafen im Fall der fälschlichen Todesmeldung von Jeffrey van Davis zurückgewiesen. Auf Anfrage schrieb das zuständige Konsulat: „Das US-Generalkonsulat Frankfurt verlässt sich bei der Ausstellung von Consular Reports of Death Abroad auf die Mitteilung über eine Beurkundung im Sterberegister den zuständigen deutschen Behörden.“

Man könne sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zum konkreten Fall äußern, aber auf der Website des Konsulats sei eindeutig festgehalten, wie es eine Vorabmeldung zum Tod eines amerikanischen Staatsbürgers im Ausland behandle. Dort heißt es: „This document is accepted in the United States as the legal equivalent of a state death certificate.“ (Dieses Dokument ist in den USA einer legalen Sterbeurkunde gleichgestellt).

Die Stadt Friedrichshafen hatte eine Verantwortung für die Folgen ihrer Falschmeldung zurückgewiesen. Sie hatte den Standpunkt bezogen, dass ihre Vorabmeldung die offizielle, im Sterberegister eingetragene Sterbeurkunde nicht ersetze und das amerikanische Konsulat erst nach Vorlage dieser Urkunde die Nachricht über den Tod eines amerikanischen Staatsbürgers im Ausland an ihre Ämter hätte weiterleiten dürfen.

Amerikaner wollen nicht warten

Auf seiner Website erklärt das Konsulat indes seine Haltung, wieso die Amerikaner nicht auf die Überstellung von offiziellen deutschen Sterbeurkunden warten wollen. Sie befürchten Auswirkungen auf den Nachlass der Verstorbenen. Oft dauert es nämlich Wochen oder Monate, bis eine solche Sterbeurkunde von den deutsche Behörden ins Sterberegister eingetragen wurde und damit Gültigkeit erlangt.

Wie kam es zur Panne?

Nach wie vor nicht bekannt ist, wie es zur Panne der Falschmeldung kommen konnte. Wenn sich die Stadt auch offiziell dazu nicht äußert, hat Jeffrey van Davis zumindest erfahren, dass der Stadt der Fehler erst auffiel, nachdem er sich am 12. Oktober an die Behörde gewandt hatte. Man habe ihm geschrieben, dass die Stadt am 13. Oktober den amerikanischen Behörden eine Richtigstellung geschickt habe. Die Frau von van Davis war aber schon im August gestorben, die Ämter in Amerika waren wenig später auf Basis der Falschmeldung aktiv geworden.

Der Fall zieht mittlerweile weitere Kreise. Das Fernsehen meldete sich bei Jeffrey van Davis. Es soll darüber berichtet werden. Auch im Rundfunk.