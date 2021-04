Jammern und Wehklagen sind nicht seine Sache. Auch in Pandemie-Zeiten versucht der zupackende Markus Dufner, mit seiner MCD Sportmarketing das Beste aus der Situation zu machen – für die Sportler, für seine Partner und für seine Firma.

Langweilig wird es dem Veranstalter der Überlinger Lauf-Events, der Beach Days, der Tennis Open und der Kinderolympiade nicht. Neben den aktuellen Planungen von virtuellen Laufangeboten und der Vorbereitung auf sportliche Wettbewerbe in Präsenz ist Dufner auch als Dozent für Sportmarketing am Bodensee Campus in Konstanz tätig – derzeit online, versteht sich.

Rund 500 Läufer verteilt auf fünf Kontinente

Doch Markus Dufner lebt für und lebt seine Events. Schon im Vorjahr mussten die Läufe rund um den Lake-Estates-Marathon virtualisiert werden. Dennoch waren rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit im Boot. Ja, auf allen fünf Kontinenten gingen Läufer an den Start, die irgendwelche Beziehungen zu Überlingen und dem Bodensee hatten.

„Ich bin gespannt, wie viele dieses Mal dabei sein werden und wo“, sagt Dufner, der auch seine Pläne für den 16. Mai ins Netz verlegen musste. Dafür ist er zuversichtlich, das Original am 3. Oktober im Live-Modus nachholen zu können. „Dann sollten wir mit der Impfquote soweit sein, dass das wieder möglich ist.“

Die Teilnahme am virtuellen Gemeinschaftslauf ist kostenlos: Startnummer und Urkunde gibt es dennoch. | Bild: Screenshot: Hanspeter Walter

Doch Dufner tut alles, um auch die dezentrale Veranstaltung am 16. Mai für Läuferinnen und Läufer attraktiv zu machen. Über die Internetseite www.halbmarathon-ueberlingen.de kann jeder zuhause seine Startnummer ausdrucken. Und wer anschließend das Ergebnis seiner Lauf-App an den Veranstalter übermittelt, der bekommt auch eine Urkunde zurück. Wenn schon, denn schon.

„Es ist natürlich mehr ein Gemeinschaftserlebnis als ein sportlicher Wettkampf“, räumt Dufner ein. Denn die Topografie der Strecken und die Laufbedingungen seien naturgemäß ganz unterschiedlich. Doch kann jeder – wie beim gemeinsamen Wettbewerb – seine Strecke nach eigenem Gusto wählen, von fünf über zehn Kilometer bis zum echten Halbmarathon. „Selbstverständlich unter den aktuellen Schutzbestimmungen. Jeder Teilnehmer läuft seine private Strecke im Wald oder vor der Haustür“, betont der MCD-Geschäftsführer.

Ein Live-Lauferlebnis liefert Markus Dufner dazu auch noch frei Haus. Denn der Langstreckler und Rekordläufer Benedikt Hoffmann ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Gemeinsam mit Markus Ott von der Volksbank wird er eine Strecke zurücklegen, die per Video online gestreamt wird. Das Mitmachen lohnt sich einmal mehr auch beim 10-Kilometer-Lauf, gesponsert von der Volksbank. Denn das Geldinstitut überweist für jeden Teilnehmer 10 Euro an das Montessori-Kinderhaus.

Soviel Nähe wird es beim virtuellen Lauferlebnis nicht geben können. Pandemiebedingt gibt es wie 2020 keine zentrale Veranstaltung. | Bild: Hanspeter Walter

„Selbstverständlich hoffen wir auf viele Teilnehmer für dieses Gemeinschaftserlebnis. Auch wir unterstützen diese Veranstaltung sehr gerne und möchten damit zu etwas Freude und Normalität in der Bevölkerung beitragen“, sagt Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlingen Marketing und Tourismus. Jankowiak freut sich auch schon auf die nächsten Beach Days, die zu einem der sportlichen Aushängeschilder der Stadt geworden sind und die von 2. bis 8. August terminiert sind.

Beach Days wie 2020 an der Zimmerwiese

„Ich gehe davon aus und hoffe natürlich, dass wir im dritten Quartal des Jahres wieder derlei Präsenzveranstaltungen anbieten können“, erklärt Markus Dufner. Da es wie im Vorjahr eines kontrollierten Ein- und Ausgangs bedarf, davon geht der Organisator aus, wird er die Wettbewerbe wieder an der Zimmerwiese austragen wie im Vorjahr. „Ich weiß allerdings noch nicht definitiv, welche Sportarten stattfinden können“, sagt er. Die baden-wurttembergischen Meisterschaften im Beach-Volleyball sollen auf jeden Fall dazugehören.

Überlingen Open sollen ITF-Future-Turnier sein

Ende August stehen wieder die Überlingen Open im Kalender. Im Vorjahr musste das internationale Tennisturnier, bei dem es seit 2008 um ATP-Punkte für aufstrebende Nachwuchstalente ging, aus Pandemiegründen auf ein deutsches Ranglistenturnier abgespeckt werden.

In diesem Sommer plant Dufner wieder ein echtes ITF-Future-Turnier, das allerdings erstmals ausschließlich auf der Anlage des TC Altbirnau stattfinden wird. Mit dem Vorstand des Tennis-Clubs Überlingen (TCÜ) habe es zu viele Unstimmigkeiten gegeben, erklärt der Veranstalter. Umso mehr schätzt Markus Dufner, dass insbesondere die Beach Days und die Überlingen Open bei der Stadt und den Bürgern als sportliche Highlights anerkannt und geschätzt seien.