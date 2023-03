Sein Engagement in Familie, Schule, Gewerkschaft und Politik gründete in einer tiefen Religiosität. Heinz Dörr bekleidete auch überregional Ehrenämter – einen Führerschein brauchte er nie.

„Ich wäre nicht das, was ich geworden bin, ohne meine Frau.“ Das war das Erste, was Heinz Dörr über sein Leben sagte, im Interview anlässlich seines 90. Geburtstags, den er am 30. September 2017 feierte. Nun trauert seine Anne um diesen