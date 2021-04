Die Landesgartenschau Überlingen wollte am 9. April eröffnen, coronabedingt dauert es aber noch. Wir haben uns am eigentlichen Eröffnungstag gemeinsam mit LGS-Geschäftsführerin Edith Heppeler im Uferpark und in den Villengärten umgeschaut. Was jetzt noch fehlt, das sind nur noch die Besucher. Kommen Sie mit auf einen virtuellen Rundgang. Punktgenau blüht der Frühjahrsflor, auch die Stauden sind schon gut angewachsen, das Gras spriest, und durch die Verzögerung der LGS von 2020 auf 2021 wirkt der neu geschaffene Park im Westen der Stadt Überlingen (zu sehen ist die historisch bedeutende Silvesterkapelle) schon etwas gereifter.| Bild: Hilser, Stefan

Startklar: So präsentiert sich die Landesgartenschau 2021 am 9. April, an dem Tag, an dem sie im zweiten Anlauf eigentlich beginnen sollte. Das Bild entstand in den Villengärten.Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau GmbH, beim