Die Bahnhofstraße zwischen Goldbach und Bahnübergang beim Uferpark kann seit Dienstag wieder befahren werden. Nachdem sich in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober ein Felsabgang ereignet hatte, verfügte die Stadt die unverzügliche Sperrung sowie die Einrichtung einer Umleitung. Diese wurde aufgehoben.

Auf Nachfrage teilte die Stadtverwaltung mit, dass sie keine Angaben machen könne zur Ursache für den Felsrutsch. Zur Erklärung: Es rutschten keine Felsbrocken ab, sondern Geröll. Die Stadt spricht „vom Teil einer Felsscholle“, der sich gelöst habe und auf die Straße gefallen sei. Doch was genau dazu führte, „kann im Nachgang nicht mehr nachvollzogen werden“.

Vorsicht Felssturzgefahr: Dieses Schild in der Bahnhofstraße in Überlingen hat an Bedeutung nichts verloren. | Bild: Hilser, Stefan

Als Sofortmaßnahme wurde die komplette Felswand in dem betroffenen Bereich „beräumt“, wie es im Fachjargon heißt. Sträucher, Büsche und anderes Gewächs seien stark zurückgenschnitten worden. Der Wurzelbereich wurde nicht angetastet, da er das Erdreich zusammenhält und eine Entfernung kontraproduktiv für die Hangsicherheit wäre.

Auf Frage, welchen Aufwand die Stadt betreiben musste, könne man keine Angaben machen, teilte die Pressestelle mit. Denn: Es handle sich um eine private Maßnahme, da der betroffene Abschnitt über der Straße im Bereich eines privaten Eigentümers liege.

Weitere Sicherungsarbeiten für 2024 geplant

Ein neues geologisches Gutachten sei nicht gefertigt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Vielmehr sei eine Abnahmen der Maßnahmen durch einen erfahrenen Geologen erfolgt. Damit herrscht an dieser Stelle jedoch keine Ruhe. Dazu die städtische Pressestelle: „Weiterer Bedarf an Sicherungsarbeiten wurde erkannt. Sie sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden.“

Bei dem Felsabgang in der Nacht auf den 27. Oktober wurde niemand verletzt, es entstand auch kein Schaden an Fahrzeugen oder der Straße selbst. Problematisch an der Umleitung war vor allem, dass die Bahnhofstraße eine Funktion als Umleitungsstrecke für baustellenbedingt gesperrte Straßen in der Innenstadt hat, als die sie nun auch wieder befahrbar ist.