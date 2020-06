Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro haben unbekannte Täter am Montag im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 7 Uhr in der Bahnhofstraße an Gebäuden der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH und der Deutschen Bahn verursacht. Auf die Rückseite eines Containers der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH wurden mit roter und grüner Farbe die Worte „see zu 2020“ gesprüht, berichtet die Polizei. Zudem wurde die Gebäudefassade des Pflanzenhauses in blauer und türkisener Farbe mit Kakteen und den Begriffen, „schule zu“, „see zu“, „zu 2020“ besprüht. Auf die Fassade des Stellwerks der Deutschen Bahn wurde mit roter und grüner Farbe die Zahl „14“ gesprüht, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH hat für Hinweise, die zur Ergreifung der oder des Täters führen, eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt.

Schön geht‘s ja auch. Der Überlinger Künstler „Graf von Itty“ ist seit vielen Jahren als Sprayer bekannt, dessen Werke auch von Illegalen geschätzt und nicht übersprüht werden. Hier eines seiner Werke in der Steinhausgasse. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Die Stadtverwaltung hat bereits geprüft, ob die Wand am Pflanzenhaus gereinigt werden kann, was vermutlich nicht ausreicht. „Wahrscheinlich ist ein kompletter Neuanstrich nötig, um die Schmierereien zu überdecken. Der Container der LGS wird in Kürze abgeschliffen und neu gestrichen“, teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Überlingen Graf von Itty hat mit seiner Graffitikunst in Überlingen viele Spuren hinterlassen Das könnte Sie auch interessieren

Über die jährlichen Kosten zur Behebung solcher Sachbeschädigungen führe die Stadtverwaltung keine Statistik. „Nach personeller Möglichkeit und finanziellem Aufwand werden entsprechende Reinigungsmaßnahmen oder Überstreichungen schnellstmöglich vorgenommen, um ein ansehnliches Stadtbild zu wahren. Dabei haben wir natürlich auch die traurige Erfahrung gemacht, dass neue, saubere und frisch sanierte Flächen besonders ‚begehrt‘ sind.“ Sofern keine verbotenen Zeichen wie Hakenkreuze angebracht wurden, werde vereinzelt auch individuell abgewogen, ob ein Graffiti entfernt wird oder stehen bleiben kann.

Mittel gegen Illegale

Unter den Tätern ist es ungeschriebenes Gesetz, keine Werke anderer Sprayer zu beschädigen. Das Stadtwerk machte sich deshalb vor Jahren diesen Gedanken schon zunutze und ließ neuralgische Flächen wie Stromkästen künstlerisch gestalten. Einen Namen in der Szene machte sich der Überlinger Künstler „Graf von Itty“, mit bürgerlichem Namen David Sorms. Wo dessen Werke prangen und die Öffentlichkeit tatsächlich erfreuen, legt kein illegaler Sprayer Hand an.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten von Montag dieser Woche nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/8040 entgegen.