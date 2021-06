Überlingen vor 11 Minuten

Nach Diskussion um Baumschutz: Auch Gemeinderat stimmt für Wohngebäude auf Sparkassen-Parkplatz

Im Wohngebiet „Faule Magd“ in Überlingen entstehen mehr als 150 neue Wohnungen. Das Gebiet liegt in Innenstadtnähe und direkt beim Schulzentrum, ist also attraktiv für junge Familien. Der Gemeinderat begrüßt die Entwicklung, sorgt sich aber, im Interesse der Bewohner dort, ums Kleinklima.