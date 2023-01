Bodensee vor 1 Stunde

Nach Brand auf der B 31: Was hat der Autotransporter hier am Bodensee eigentlich verloren?

Die Fracht war aus der Slowakei nach Paris unterwegs – am Bodensee hätte der Fahrer eigentlich nicht sein dürfen. Ein Spediteur aus Überlingen schüttelt den Kopf: „Hier am See fährt eigentlich keiner freiwillig vorbei.“