Das große Guggenmusiktreffen und das Schlagerkonzert mit der Band Papis Pumpels, das im Rahmen der Landesgartenschau (LGS) ursprünglich für Samstag, 9. Mai geplant war und mittlerweile abgesagt worden ist, soll möglichst im kommenden Jahr nachgeholt werden. Das teilte Andreas Jöckle, Vorsitzender der Seegumper, mit.

Friedrichshafen Der Sommer wird ein anderer sein – diese Veranstaltungen in der Region müssen abgesagt oder verschoben werden Das könnte Sie auch interessieren

Dem Verein und speziell auch dem Festgremium, das rund zwei Jahre die Veranstaltung geplant hat, „blutet das Herz“, bedauerte Jöckle und zitierte Franziska Späh vom Organisationsteam: „Das Virus zwingt uns, einige Gänge zurückzuschalten – nutzen wir es und holen Schwung für 2021.“

„Bis zuletzt haben wir einfach noch gehofft“

Nach seinen Darstellungen hat man sich direkt nach der Fastnacht im Vorstand und im Festgremium sowie in Gesprächen mit dem Team der LGS darauf geeinigt, bis zum Osterwochenende abzuwarten, um eine Entscheidung zu treffen. Schon Ende März sei dann aber abzusehen gewesen, dass die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Jöckle: „Bis zuletzt haben wir einfach noch gehofft.“

Bereits geschlossene Verträge konnten kostenlos storniert werden

Gemeinsam mit Papis Pumpels sei man zum Entschluss gekommen, dass man die Veranstaltung dieses Jahr nicht mehr ausrichten werde – unabhängig davon, ob die LGS stattfinden wird oder nicht. Grund hierfür sei zum einen die ungewisse Lage, zum anderen ein übervoller Veranstaltungskalender, den die Band und auch die Guggenmusiker hatten beziehungsweise gehabt hätten. Jöckle zeigte sich aber erfreut, dass man alle Verträge, die bereits geschlossen worden waren, kostenlos habe stornieren können. „Dafür möchten wir uns ganz speziell bei Papis Pumpels und auch beim Management des Kursaals bedanken.“

Einbindung des Treffens in LGS würde viele Vorteile bringen

Man wolle die Veranstaltung kommendes Jahr gerne nachholen, so Jöckle. Dazu möchte man noch den Termin des Gemeinderates am Mittwoch, 22. April abwarten, bei dem beraten werden soll, wann die LGS stattfinden wird. Zwar müsse das Treffen nicht in die LGS eingebunden sein. Man habe aber bereits 2017 in Gesprächen mit der LGS GmbH erkannt und entschieden, dass es von Vorteil sei, die Infrastruktur der LGS einschließlich Bühnen und Busshuttle nutzen zu können. Jöckle: „Eine Win-win-Situation für LGS und Seegumper.“

Überlingen OB Zeitler nach Absagen einzelner Veranstalter: Verschiebung der Landesgartenschau auf 2021 „natürlich auch eine Überlegung“ Das könnte Sie auch interessieren

Promenadenfest steht ebenfalls auf der Kippe

Da derzeit auch unklar sei, ob das Promenadenfest, bei dem die Seegumper beteiligt sind, vom 24. bis 26. Juli stattfinden wird, sei man bereits aus Sicherheitsgründen mit Planungen für das Jahr 2021 beschäftigt, so Jöckle. Er machte darauf aufmerksam, dass das Fest für viele Überlinger Vereine eine wichtige, wenn nicht sogar die Haupteinnahmequelle sei. Da Großveranstaltungen laut Beschluss bis Ende August nicht stattfinden sollen, „gehen wir aber davon aus, dass es das Promenadenfest ebenfalls trifft“.

Überlingen Promenadenfest im Juli? Tourismus-Chef Jürgen Jankowiak fährt „auf Sicht“ Das könnte Sie auch interessieren

Es sei momentan alles andere als einfach, eine Vorhersage treffen zu können, „allerdings sind wir sehr darum bemüht, einen Ersatztermin zu finden“, sagte Jöckle in Bezug auf das Guggenmusiktreffen.